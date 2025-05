Calciomercato, torna Sarri: firma solo in un caso

Maurizio Sarri ha le idee chiare in vista della prossima stagione. Spunta la svolta in Serie A: ha già deciso quando allenerà, la durata del suo contratto

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere il futuro di Sarri. L’allenatore toscano ha riscosso tanto successo in questi ultimi anni: il suo gioco ha attirato grandi attenzioni nelle big italiane ed europee. Ha guidato anche il Chelsea al trionfo in Europa League per poi tornare in Serie A con Juventus e Lazio. Da mesi è senza squadra: tornerà subito soltanto in un caso, l’annuncio.

Tutto può cambiare in fretta e furia in ottica calciomercato per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano non vede l’ora di essere protagonista ancora in Serie A dopo gli anni d’oro con Napoli, Juventus e Lazio. Il suo marchio di fabbrica, il 4-3-3, è pronto a rispolverarlo in vista della prossima stagione. Conosciamo gli ultimi dettagli per rivederlo subito su una panchina prestigiosa in Serie A.

Calciomercato, la svolta per Sarri: è tutto già deciso per il futuro

Saranno settimane intense per arrivare fino in fondo. L’allenatore toscano non vede l’ora di essere protagonista in Serie A: ormai ci siamo per la decisione definitiva. Conosciamo la sua prossima destinazione suggestiva in Italia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri resta la prima scelta per la panchina del Milan. L’allenatore toscano ha voglia di rimettersi in pista dopo l’esonero alla Lazio. In questi lunghi mesi sono arrivate numerose proposte dall’Italia e dall’estero, ma l’ex Napoli e Juve ha sempre declinato. Sarri è alla ricerca di un progetto interessante: firmerà soltanto in caso di un biennale per poter lavorare con i calciatori più congeniali alla sua idea di calcio.

Nelle prossime ore arriverà una nuova decisione per la panchina del Milan: i rossoneri non vedono l’ora di reagire per nominare anche il prossimo direttore sportivo. Sarà un momento fondamentale per il prosieguo della sua carriera per trovare subito la nuova destinazione in Serie A.

Sarri ha regalato tante vittorie a Napoli senza vincere però lo Scudetto, mentre si è rifatto alla guida della Juventus. Mesi importanti li ha trascorsi anche alla guida della Lazio piazzandosi al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli scudettato con Luciano Spalletti. Tutto può cambiare rapidamente sul fronte calciomercato: ecco la verità.