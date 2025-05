Ultima giornata, quando giocheranno Napoli e Inter? Ecco il possibile incastro

Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti per stabilire (forse) la squadra che metterà le mani sul campionato: c’è una data da cerchiare in rosso

Due pareggi diversi per come maturati, ma dal peso specifico non indifferente. Napoli ed Inter non sono riusciti a regolare rispettivamente Parma e Lazio, conquistando un punto a testa che non muove più di tanto la classifica ma che favorisce gli uomini di Conte che al Maradona contro il Cagliari avranno nelle loro mani il match point Scudetto.

Nell’ultima giornata Lukaku e compagni – che hanno un punto in più dell’Inter – se la vedranno con i rossoblu mentre i nerazzurri saranno di scena al Senigaglia, ospiti del Como. Ma quando si disputerà il doppio confronto Scudetto? Tema – quest’ultimo – che come prevedibile ha cominciato a calamitare l’attenzione mediatica. Tanti sono gli interrogativi visto che solo nella giornata di domani ci sarà la riunione di Lega (in videoconferenza) che ratificherà il tutto.

Tuttavia, è possibile mettere dei ‘paletti’. In primo luogo, l’Inter sarà impegnata il 31 maggio nella finalissima di Champions League contro il Psg. Non si tratta di un dettaglio trascurabile visto che se Napoli e Inter dovessero terminare il campionato a pari punti, come da regolamento, si dovrebbero giocare il campionato nello spareggio decisivo.

Napoli-Cagliari e Como-Inter quando si giocheranno? Due giorni da cerchiare in rosso

Ecco perché nella riunione in programma domani molto presumibilmente saranno caldeggiate due possibili giorni: mercoledì o giovedì, con quest’ultima che allo stato attuale sembra essere la soluzione più probabile.

Il tutto per permettere di calendarizzare un eventuale spareggio in maniera tale da ‘rispettare’ anche l’impegno europeo dei nerazzurri evitando una soluzione che creerebbe troppi affanni. Ovviamente sarà assicurata la contemporaneità delle due gare, come sempre avviene in questo genere di situazione.

L’appassionante testa a testa Scudetto è ormai arrivato al suo tornante d’arrivo: il traguardo è sempre più vicino. Non al top della forma, sia il Napoli che l’Inter si sono comunque rese protagoniste di due prestazioni con tanti alti e bassi segno evidente della tensione e della stanchezza che sta caratterizzando questo rush finale.