Pedro riacciuffa l’Inter, il Napoli non sfonda ma è ancora in testa: ok Juve e Roma

Da pochi istanti si sono chiuse le sfide della trentasettesima di Serie A: per la volata Scudetto si decide tutto all’ultima giornata

Ci si aspettava spettacolo ed emozioni e, in un certo senso, le attese sono state assolutamente ripagate. Nei piani alti di Serie A nulla è cambiato visto che sia il Napoli che l’Inter non sono andati oltre a due pareggi carichi di contenuti. Gli Azzurri hanno impattato al ‘Tardini’ 0-0; il confronto di San Siro è invece terminato con il risultato di 2-2.

Faticando ad esprimere con continuità il proprio gioco, gli uomini di Inzaghi si portano in vantaggio al tramonto del primo tempo grazie alla stoccata di Bisseck. Nella ripresa l’Inter prova ad amministrare ma la Lazio non ci sta. Ancora una volta Pedro, ancora una volta partendo dalla panchina, è un fattore. L’attaccante spagnolo – da due passi – sfruttando al meglio un inserimento al bacio di Vecino – non sbaglia e fa 1-1.

Colpita, l’Inter ha comunque la forza di rituffarsi in avanti, trovando la rete del 2-1 con l’incornata vincente di Dumfries che di fame, di rabbia e di cattiveria sembra trascinare i nerazzurri in vetta alla classifica. La Lazio però non si scompone e grazie a Pedro sul dischetto riprende ancora una volta l’Inter.

Tantissime emozioni anche al Tardini. Il Napoli colpisce tre legni nella classica partita che sembra stregata. Al 94′ l’arbitro Doveri assegna un calcio di rigore a favore dei partenopei per fallo su Neres in area di rigore, poi revocato dopo un check al VAR per fallo di Simeone a inizio azione. Nell’ultima di campionato, quindi, i partenopei saranno padroni del proprio destino. Importanti – infine – le vittorie di Roma e Juventus in ottica Champions rispettivamente contro Milan e Udinese.

Juventus e Roma non steccano: successi anche di Fiorentina ed Empoli

I giallorossi hanno il merito di sbloccare subito la contesa con Mancini. In vantaggio di un gol e di un uomo, però, i giallorossi abbassano i ritmi dell’incontro e vengono raggiunti da Joao Felix. Nella ripresa i padroni di casa cambiano ritmo, trovando prima la rete del sorpasso grazie a Paredes e poi con Cristante il sigillo del definitivo 3-1.

Qualche difficoltà le ha riscontrate anche la Juventus che, pur avendo in mano il pallino del gioco sin dal primo tempo, riesce a far saltare il banco solo al 61′ grazie alla rete di Nico Gonzalez. Nel finale gli uomini di Tudor sfiorano a più riprese il vantaggio trovando la rete della sicurezza al minuto 88 grazie a Dusan Vlahovic. Trascinata da un Kean ritornato a fare la voce grossa, la Fiorentina ha la meglio sul Bologna, battuto 3-2. Importanti i successi del Lecce (vittorioso contro il Torino per 1-0) e dell’Empoli: anche la lotta salvezza si deciderà all’ultima giornata.

CLASSIFICA SERIE A Napoli 79, Inter 78, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina e Bologna 62; Milan 60, Como 49, Torino e Udinese 44; Genoa 40; Cagliari 36; Verona 34, Parma 33; Lecce ed Empoli 31; Venezia 29; Monza 18.

PROGRAMMA DI GIORNATA

GENOA-ATALANTA 2-3

CAGLIARI-VENEZIA 2-0

FIORENTINA-BOLOGNA 3-2

INTER-LAZIO 2-2

JUVENTUS-UDINESE 2-0

LECCE-TORINO 1-0

MONZA-EMPOLI 1-3

PARMA-NAPOLI 0-0

ROMA-MILAN 3-1

VERONA-COMO 0-1