Serie A, anche la Juventus inferocita con gli arbitri: scoppia il nuovo caso

Diverse decisioni dei direttori di gara sotto accusa, il club torinese a propria volta non ci sta: l’accusa

Il turno domenicale di Serie A, con nove partite in contemporanea e verdetti in gioco su tutti i campi, è stato all’insegna di emozioni e tensioni di vario genere. Alle gesta dei giocatori in campo e ai colpi di scena a rimbalzo di linea nelle varie partite, si sono aggiunte le inevitabili e sempre presenti polemiche arbitrali, con tanti episodi da moviola contestati.

Visto che a 90 minuti dalla fine, c’è ancora tanto da decidere, è facilmente prevedibile che anche l’ultima giornata non sarà risparmiata da ulteriori casi destinati a far discutere. E’ in ballo il destino di molte squadre e anche i singoli episodi potranno fare la differenza.

Le principali polemiche del weekend appena andato in archivio hanno riguardato principalmente Napoli e Inter, come sappiamo, ma anche in altre gare c’è stato di che dibattere, eccome. E uno degli avvenimenti più eclatanti sta sollevando diverse critiche da parte della Juventus e dell’ambiente attorno ai bianconeri.

Giudice sportivo, “graziato” Gimenez: il paragone scomodo con Yildiz e Kalulu

In Roma-Milan, è stata punita con l’espulsione la gomitata di Gimenez a Mancini, ma il successivo verdetto del Giudice Sportivo è stato inatteso. Infatti, per l’attaccante messicano c’è stata una sola giornata di squalifica, mentre c’era chi supponeva che i turni di stop avrebbero potuto essere di più.

La mente va a quanto successo nelle giornate precedenti e si fa carico di sollevare questa polemica il giornalista Graziano Campi, che sul proprio profilo ‘X’ va all’attacco: “Come si fa a dare una giornata a Gimenez dopo averne date due a Yildiz e Kalulu? Siamo al ridicolo“, ricordando le espulsioni dei due giocatori della Juventus nelle gare contro Monza e Lazio per episodi paragonabili.