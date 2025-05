Scudetto di venerdì e finale Champions: un precedente da brividi per l’Inter

Ventotto anni fa il Tricolore venne vinto dalla Juventus proprio il giorno prima del weekend. Ecco cosa accadde poi cinque giorni più tardi

Lo Scudetto si deciderà venerdì 23 aprile, al netto di un improbabile spareggio. La Lega Serie A ha infatti anticipato al giorno prima del prossimo weekend le partite Napoli-Cagliari e Como-Inter valevoli per la 38esima nonché ultima giornata di Serie A. Ma soprattutto, per il Tricolore 2024/2025.

Grazie all’harakiri nerazzurro, la squadra di Conte col pareggio di Parma è riuscita a rimanere in vetta con un punto di vantaggio. A Lukaku e compagni basterà battere i sardi, già aritmeticamente salvi, per far esplodere il ‘Maradona’ e una città intera.

Sono 28 anni che lo Scudetto non viene vinto di venerdì. L’ultima risale al 1997, precisamente a venerdì 25 maggio quando l’allora Juventus di Marcello Lippi, e di Antonio Conte – nemmeno in panchina, forse perché non al meglio fisicamente. Era da poco rientrato dopo la rottura del legamento crociato – pareggiò 1-1 in casa dell’Atalanta conquistando il 24esimo Tricolore.

Al gol di Pippo Inzaghi, che quell’anno vinse la classifica capocannonieri con 24 reti, al ventesimo del primo tempo poi rispose Iuliano a inizio ripresa. Visto il distacco di 6 lunghezze sul Parma a due giornate (al tempo erano ancora 34) dal termine, ai bianconeri bastava un punto. E punto fu.

Coincidenze ‘pericolose’ per l’Inter: quella Juve perse la finale di Champions a Monaco di Baviera contro un avversario che non aveva mai vinto il trofeo

Si trattava del secondo Scudetto del primo grande ciclo Lippi, dopo quello vinto nel 1994/1995. L’anno successivo Vialli e compagni vinsero la Coppa dei Campioni, la seconda e ultima della storia bianconera, superando l’Ajax ai calci di rigori allo stadio Olimpico. Quella Juve disputò altre due finali, perdendole entrambe: nel 1998 col Real Madrid (0-1), proprio nel 1997 contro il Borussia Dortmund.

Come evidenziato dal collega Giuseppe Pastore, la squadra in cui militavano – tra gli altri – Zinedine Zidane e Alex Del Piero venne sconfitta 3-1 dai gialloneri cinque giorni più tardi lo Scudetto festeggiato in quel di Bergamo. Precisamente mercoledì 28 maggio 1997, proprio a Monaco di Baviera (‘Olympiastadion’) dove il 31 maggio giocherà l’Inter la sua finale di Champions League.

La Juve di allora, come l’Inter di oggi, si trovò di fronte una formazione che non aveva mai alzato al cielo il trofeo: il Dortmund 28 anni anni fa, il PSG adesso. Gli interisti comincino pure a fare i debiti scongiuri, così come quelli del Napoli. Già, perché quella Juventus che perse in Germania si era comunque appena laureata Campione d’Italia. Altri tempi e altro calcio, anche se l’imprevedibilità di questo (non) sport è rimasta uguale.