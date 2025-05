Lotta scudetto e ultima giornata: tensione in Lega, ecco quando giocano Napoli e Inter

Deciso il calendario dell’ultimo turno del campionato di Serie A, con la capolista di Conte e la squadra nerazzurra sempre in lotta per lo scudetto

Dopo ore concitate, arriva la fumata bianca sul prossimo calendario di Serie A in merito all’ultima e decisiva giornata di campionato. All’ordine del giorno in primis c’era la diatriba sull’incastro per la lotta scudetto tra Napoli e Inter.

In attesa dell’ufficialità, la Lega in mattinata ha deciso che le sfide Napoli-Cagliari e Como-Inter verranno disputate venerdì sera alle 20.45. Questo per consentire inoltre alle due squadre di disputare lunedì 26 maggio l’eventuale spareggio, vista l’impossibilità di piazzarlo nel successivo weekend per l’impegno dei nerazzurri nella finale di Champions League a Monaco contro il Paris Saint-Germain. I partenopei di Conte, dopo l’ultimo ‘folle’ e avvincente turno di ieri sera, conservano un punto di vantaggio sui campioni d’Italia in carica allenati da Inzaghi.

In aggiornamento