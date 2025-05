Milan, Italiano in panchina: triplo colpo dal Bologna per il sì

Il Milan continua a studiare il suo futuro ed in tal senso avanza in maniera importante la candidatura di Vincenzo Italiano. Per convincerlo potrebbe servire un doppio colpo che arriva direttamente dal Bologna.

E’ stata una annata totalmente da dimenticare per i rossoneri, che hanno dovuto fare i conti con una situazione di costante affanno. Sembrava che nell’ultimo periodo con Conceicao, dopo una prima fase di adattamento, le cose stessero iniziando ad andar bene, ma la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha spento anche le residue speranze di salvare questa stagione. Bisogna, però, iniziare a pianificare sin da subito il futuro, che per giunta sarà senza coppe. In tal senso, non si potrà sbagliare neanche una mossa visto che le risorse economiche saranno limitate.

Nelle ultime ore sta prendendo nuovamente piede in maniera importante il nome di Vincenzo Italiano, proprio il tecnico che ha sconfitto in finale di Coppa Italia il Milan. A raccontare di questo forte interessamento è il Sussidiario.net, che spiega come per accettare la panchina rossonera il tecnico ex Fiorentina e Spezia, tra le altre, potrebbe chiedere ben tre pedine del Bologna. Andiamo a vedere, in tal senso, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che potrebbero indirizzare anche le scelte in sede di mercato dei rossoneri.

Italiano nuovo allenatore del Milan: le linee guida per il mercato

Con Vincenzo Italiano, i rossoneri potrebbero mettere ancora di più gli occhi in casa Bologna, una squadra piena di talenti e di calciatori di estremo interesse. Secondo la medesima fonte prima citata, infatti, sarebbero addirittura tre gli innesti dai felsinei che chiederebbe Italiano al Milan, in una lista che presenta ben cinque calciatori. Il primo sarebbe Jhon Lucumì, che sarebbe perfetto per la linea di difesa dei rossoneri particolarmente perforata e vulnerabile in questa stagione. Il secondo ed il terzo, invece, rispondono a vecchi obiettivi, vale a dire Riccardo Orsolini e Giovanni Fabbian. Attenzione, però, alle sorprese.

Già, perché a quanto pare il Milan, pur di venire incontro alle esigenze di quello che sarebbe il tecnico designato per raccogliere l’eredità di Sergio Conceicao sarebbe disposto anche a fiondarsi su Odgaard, nato centravanti ma diventato proprio con Italiano uno straordinario trequartista, e soprattutto su Dan Ndoye.

Quest’ultimo sarebbe perfetto in caso di cessione di Rafa Leao perché ha aggiunto al suo talento praticamente senza limiti anche tanti gol. Ed è un altro merito enorme dell’attuale tecnico del Bologna. Insomma, l’asse che collega Milano e l’Emilia potrebbe diventare veramente rovente questa estate. Ovviamente, poi, ci sarà da fare i conti con le trattative e con un osso duro come la dirigenza bolognese, bottega a dir poco cara.