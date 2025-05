Klopp alla Roma, una fonte rivela: i Friedkin vogliono fare un colpo

Indiscrezione sull’ex allenatore del Liverpool e sul possibile sbarco nella Capitale, la pista di mercato esiste: le ultime

Domenica sera dalle grandi emozioni, con il pubblico che ha tributato l’ultima volta sulla panchina della Roma allo stadio Olimpico per Claudio Ranieri. La squadra giallorossa ha portato a casa un prezioso successo per 3-1 contro il Milan, che tiene in piedi la speranza di conquistare un posto in Champions League e comunque di qualificarsi per le coppe europee, a coronamento di una lunghissima rincorsa che porta la firma del tecnico 73enne. Ma è il momento di pensare al futuro, cosa che dietro le quinte i capitolini stanno già facendo da un po’, con diversi nomi molto interessanti che stanno iniziando a circolare.

Un video pubblicato dai Friedkin ha fatto pensare a Jurgen Klopp, una suggestione che sta divampando e che potrebbe anche diventare qualcosa di più. Dopo stagioni altalenanti, la Roma ha voglia di ritornare ad altissimi livelli e per farlo avrebbe bisogno di un nome forte sulla propria panchina. La candidatura dell’attuale manager della Red Bull, reduce da una lunga storia di successi con Borussia Dortmund e Liverpool, da questo punto di vista, sarebbe l’ideale. Naturalmente, la Roma, in questo momento, sta valutando anche diversi altri profili, come quello di Gian Piero Gasperini, che potrebbe lasciare l’Atalanta.

Roma-Klopp, la conferma: “Friedkin ci sta provando”

Quanto a Klopp, occhio a una conferma particolare, che tirerebbe direttamente in ballo i Friedkin, proprietari del club. La rivelazione arriva ai microfoni dell’Adnkronos, da una fonte americana che conosce molto bene la famiglia.

“Sarebbe una scelta tutta di Dan Friedkin, che romperebbe gli schemi e riporterebbe l’entusiasmo visto con Mourinho – ha spiegato la fonte all’agenzia – Non so se ci riuscirà, ma ho pochi dubbi sul fatto che ci stia provando. Non è una opzione impossibile“. L’intenzione sarebbe in ogni caso quella di mettere a segno un colpo di grosso calibro in panchina, andando oltre la lista dei profili stilati da Ranieri e Ghisolfi.