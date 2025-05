Juve: Giuntoli scatenato, dal Milan il regalo Champions

I bianconeri sono scatenati sul calciomercato e potrebbero prendere un calciatore di assoluto livello e che conosce molto bene il nostro campionato

La Juventus guarda in casa Milan per rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico. Per il momento si tratta di una indiscrezione che dovrà trovare delle conferme nelle prossime settimane, ma, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, un tentativo Giuntoli lo potrebbe fare visto che il giocatore non sembra essere più intenzionato a proseguire con il club meneghino dopo questo campionato.

Non si tratta di una operazione di calciomercato sicuramente semplice da chiudere per diversi motivi. Ma la Juventus sembra essere comunque pronta a fare un tentativo per sondare con attenzione nelle prossime settimane. Non è da escludere che si possa addirittura provare a chiudere il colpo per il Mondiale per Club. Una trattativa non facile da portare a termine nell’immediato e per questo motivo non ci resta che attendere la fine del campionato per capire come si evolverà il tutto.

Calciomercato Juventus: arriva dal Milan, i dettagli

I rapporti tra Milan e Juventus sono storicamente buoni e questo dovrebbe consentire di facilitare l’operazione. Da parte del giocatore l’apertura al trasferimento. Insomma, le premesse sono assolutamente buone e quindi la fumata bianca è da tenere in considerazione.

Secondo le informazioni di TeleLombardia, la Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di andare a prendere Hernandez nel prossimo calciomercato. Da parte del francese ci sarebbe l’ok al trasferimento in bianconero e il Milan non dovrebbe assolutamente opporsi al trasferimento considerato anche che il terzino non rientra più nei piani del club rossonero. Il suo arrivo è comunque legato alla partenza di Cambiaso e all’accesso alla prossima Champions League. Si tratta di una pista da tenere in considerazione anche perché l’ipotesi Real Madrid sembra essere nuovamente passata in secondo piano.

Stando a quanto riferito da Konur, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare su Carreras in quel ruolo e il nome di Hernandez è pronto a rappresentare una possibilità importante in casa Juventus per il prossimo calciomercato.

Mercato Juventus: pazza idea Hernandez

Hernandez rappresenta una idea concreta per la Juventus visto che il calciatore sembra ormai in uscita dal Milan. Ma il calciomercato è ancora lungo e molto dipenderà dall’addio di Cambiaso.

Non è da escludere che la Juventus possa provare a fare un tentativo magari già per il Mondiale per Club, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane.