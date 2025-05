Theo Hernandez-Milan: tutto bloccato, ma il francese ha già scelto

Le ultime sul futuro del terzino francese: tra rinnovo e addio. Ecco cosa può succedere nelle prossime settimane: il punto della situazione

Era il 16 dicembre quando l’agente di Theo Hernandez, Manuel García Quilón, varcava i cancelli di Casa Milan. Un passo importante che sembrava poter rianimare una trattativa per il rinnovo bloccata da tempo, ma nonostante la volontà di entrambi di trovare un accordo, la fumata bianca non è mai arrivata.

Facile capirne il motivo, l’entourage del calciatore, infatti, non ha mai ricevuto una proposta concreta da parte del club rossonero. Ai proclami di voler raggiungere un’intesa per il prolungamento non hanno ancora fatto seguito i fatti: il Milan, infatti, non era per nulla soddisfatto della stagione del francese, che solo nelle ultime settimane ha cambiato passo.

Il Diavolo così non ha messo sul piatto l’offerta che si aspettava il terzino, che nutriva l’ambizione di guadagnare quanto Rafa Leao. Theo Hernandez ha sempre messo in cima ad ogni cosa il Milan e il suo pensiero nel corso del tempo non è mai cambiato. La volontà del calciatore è quella di continuare a vestire la maglia rossonera. Nel capoluogo lombardo si trova bene e legarsi a vita al Milan lo renderebbe felice.

Milan, il punto sul futuro di Theo Hernandez

Theo Hernandez oggi è consapevole del fatto che un nuovo contratto da circa sette milioni di euro netti a stagione non verrà messo sul tavolo dal Milan. La voglia di rossonero, però, può portarlo ad accettare una cifra più bassa.

Il calciatore, come detto, ormai da qualche settimana, è tornato ad offrire ottime prestazioni: Hernandez ha ritrovato serenità fuori dal campo e il passaggio al 3-4-3 lo ha aiutato ad esprimersi al meglio. Anche per questo si è tornati a guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Servono, però, passi concreti dal Milan, che sa benissimo che deve blindare a tutti i costi Theo Hernandez. Un eventuale rinnovo, d’altronde, non escluderebbe comunque una sua partenza. Il Milan oggi si accontenterebbe di una trentina di milioni per cedere Theo Hernandez. Va detto, però, che il francese, tanto legato al Diavolo, farebbe le valigie solo per una big, come il Real Madrid.

Non è da escludere, quindi, che in caso di mancato accordo, Theo Hernandez resti in rossonero anche il prossimo anno, prima di salutare a zero. Il futuro di Theo Hernandez, dunque, resta tutto da scrivere. Per il francese sarà davvero un’estate calda