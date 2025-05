Inzaghi, lo spettro degli zero titoli e il futuro: la decisione è già presa

Il tecnico nerazzurro vede allontanarsi lo scudetto, cosa può accadere con il rischio di una stagione senza alcun trofeo: scelta fatta

L’eredità della 37esima giornata di Serie A è una folle altalena di ribaltoni ed emozioni, cose che solo il ritorno alla contemporaneità su tutti i campi poteva dare. Attenzione massima per i vari verdetti, ma soprattutto, ovviamente, per la corsa scudetto, con una serata che tra Parma-Napoli e Inter-Lazio si è sviluppata in maniera clamorosa.

Alla fine, distanze invariate, come 90 minuti prima, ma, con una sola giornata alla fine, è una notizia chiaramente favorevole al Napoli. Che avrebbe potuto avere dalla sua il colpo del ko sotto forma del fallo da rigore su Neres, penalty poi revocato. Il tutto mentre a San Siro andavano in scena minuti finali concitatissimi, con l’Inter raggiunta da un rigore invece concesso tramite Var e con la rete del 3-2 a recupero inoltrato, che poteva valere il nuovo sorpasso, annullata per fuorigioco.

Adesso, c’è l’attesa per la serata decisiva, quella di venerdì con Napoli-Cagliari e Inter-Como. Azzurri ancora padroni del loro destino, i nerazzurri non vogliono mollare ma sanno di aver perso un’occasione enorme. Dopo la Coppa Italia, potrebbe sfumare anche lo scudetto e la finale di Champions League, ovviamente, è un’incognita tutta da giocare. Insomma, dopo aver cullato il sogno del Triplete, Inzaghi potrebbe chiudere l’annata a zero titoli. A quel punto, c’è chi si chiede quale sarebbe il suo futuro.

Inter, Inzaghi resta a prescindere: verdetto chiaro dal sondaggio di CM.IT

La redazione di Calciomercato.it ha domandato ai propri utenti, con il consueto sondaggio su ‘X’, cosa dovrebbe fare l’Inter. Ma in molti permane la fiducia per Inzaghi.

L’ipotesi del rinnovo a prescindere, tra quelle proposte, ha raccolto la maggioranza, con il 40,5% dei voti espressi. La prosecuzione senza rinnovo, rimandando all’anno prossimo, è una strada, che però non raccoglie molti consensi (23,8%). L’addio con conseguente arrivo di un allenatore straniero (21,4%) e l’avvicendamento con Allegri (14,3%) sono ipotesi che convincono ancora meno.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Futuro #Inzaghi: cosa dovrebbe fare l’#Inter se, oltre allo scudetto, non dovesse vincere neanche la Champions League? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 19, 2025

La redazione di Calciomercato.it del resto conferma le informazioni in proprio possesso. L’Inter ha fiducia in Inzaghi e c’è positività verso il rinnovo di contratto, che a stagione conclusa potrebbe effettivamente essere formalizzato.