Inter, Inzaghi può rinnovare: l’ex Milan rinforzo in mediana

L’Inter non smette di pensare al proprio futuro ed in tal senso non si può prescindere dal rinnovo di Simone Inzaghi. Per convincerlo il primo rinforzo in mediana può arrivare direttamente con l’ex Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La situazione in casa nerazzurra è ovviamente tesa alle stelle. La serata di ieri è una di quelle che rischia di passare alla storia come una delle più deludenti in senso assoluto. Una di quelle in cui si aveva la possibilità di venire un titolo e la si è buttata alle ortiche per sfortuna ed anche per una sorta di ingenuità. Individuale o collettiva in questo momento poco importa. Con il pareggio contro la Lazio per l’Inter le possibilità di vincere lo Scudetto si sono ridotte tantissimo ed in tal senso non è detto che non possa avere delle ripercussioni anche sulla finale di Champions League.

Nonostante ci siano ancora praticamente due finali, la prima contro il Como (con i nerazzurri che però non hanno il destino nelle loro mani) e poi quella contro il Paris Saint Germain in Champions League, non si può non programmare anche il futuro. In tal senso, però, arrivano degli sviluppi molto importanti. Per il rinnovo di Simone Inzaghi, al netto delle voci che lo vogliono vicino all’addio, può arrivare una spinta importante con un importante innesto in mezzo al campo. E si tratta proprio dell’ex Milan, con la notizia che potrebbe essere dolorosa per i rossoneri.

Inter, occhi puntati sull’ex Milan: che sgarbo ai rossoneri

In mezzo al campo, dal momento che Asllani e Zielinski non hanno convinto e che Frattesi spinge per andare via e giocare con maggiore continuità, serve qualcosina. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da TBR Football, l’Inter si sta muovendo sulle tracce di Sandro Tonali, centrocampista in forza al Newcastle e con un lungo passato alle sue spalle al Milan. Club del quale era diventato un punto di riferimento prima del passaggio in Inghilterra.

La trattativa non è semplice, dal momento che il Newcastle non vorrebbe lasciarlo via dal momento che lo ritiene un calciatore imprescindibile nel proprio progetto. Nonostante la volontà dei Magpies e delle difficoltà anche legate a questioni ambientali, l’Inter a quanto pare intende provarci per davvero per regalare Sandro Tonali a Simone Inzaghi. Che davanti ad un innesto di questo tipo non potrebbe non prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di rinnovare con i nerazzurri.

La strada, è giusto sottolinearlo, è in salita, ma a quanto pare Beppe Marotta non vuole lasciare nulla di intentato per costruire una squadra sempre più vincente e costantemente più ambiziosa. Sicuramente in Serie A, ma anche in ambito internazionale.