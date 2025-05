Doccia fredda per la Juventus: servono subito 60 milioni

Il futuro alla Juve è sempre più in bilico: serve una super offerta per chiudere l’operazione di mercato

La Juventus fa il suo e sbriga la pratica Udinese nella ripresa grazie alle zampate di Nico Gonzalez e del redivivo Vlahovic, in campo nel finale di partita per sostituire Kolo Muani.

Il francese al contrario è rimasto all’asciutto, mentre l’ex Fiorentina ha sfruttato al meglio la cavalcata di Yildiz per mettere in ghiaccio i tre punti per i bianconeri. La Juve ha sempre in mano il proprio destino e con una vittoria a Venezia staccherebbe il pass per la prossima Champions League.

Vlahovic è tornato a segnare dopo quasi tre mesi e probabilmente ha realizzato il suo ultimo gol con la maglia della ‘Vecchia Signora’ davanti al pubblico dell’Allianz Stadium. Le trattative per il rinnovo restano infatti sempre in alto mare, con il centravanti serbo destinato a partire in estate a un anno dalla scadenza del contratto.

Calciomercato Juventus, muro PSG per Kolo Muani: la formula dell’affare non quadra

Vlahovic sarà ceduto al migliore offerente, con la Juventus che non vuole rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno. Se il numero nove non è più al centro del progetto e vicino all’addio, in bilico rimane anche il futuro alla Continassa di Kolo Muani.

Il Dt Giuntoli e la dirigenza bianconera vogliono confermare l’attaccante transalpino in rosa e con il Paris Saint-Germain sono frequenti i contatti per cercare una soluzione. Anche il giocatore ha aperto alla permanenza a Torino, ma per il momento non c’è l’accordo con il club campione di Francia sulla formula dell’operazione. Il PSG infatti vorrebbe monetizzare nel mercato estivo l’eventuale cessione del classe ’98, che non rientra nei piani di Luis Enrique sotto la Tour Eiffel.

I parigini attualmente non aprirebbero alla richiesta della Juventus e valutano Kolo Muani 55-60 milioni di euro. Proposta fuori portata per il sodalizio bianconero, che punta a ingaggiare inoltre un altro centravanti considerando anche la partenza di Milik oltre a quella di Vlahovic. La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe invece prelevare a titolo definitivo Kolo Muani nel 2026, rinnovando appunto il prestito per un’altra stagione.