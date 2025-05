Divorzio dopo l’ultima giornata di campionato: dimissioni ufficiali in panchina

Dimissioni improvvise dopo le lacrime dell’ultima gara di campionato: obiettivo sfumato e addio in panchina per il tecnico

Dopo la tremenda delusione in campionato, si dividono le strade con il tecnico italiano. Divorzio in panchina e nome che diventa spendibile anche per la Serie A.

Stiamo parlando di Francesco Farioli, che ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell’Ajax. L’ufficialità è arrivata questa mattina, come si legge sui profili del club di Amsterdam: “Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax dopo un’attenta riflessione. Il tecnico ha informato i vertici del club della sua decisione“, recita la nota dei ‘Lancieri’.

Arrivano anche le parole di Farioli sull’addio in panchina: “Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell’Ajax, ma abbiamo visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli. Date queste differenze nei principi e nelle fondamenta del progetto, sento nel profondo del mio cuore che questo è il momento migliore per separarci”.

Farioli si dimette: addio Ajax, le piste per il futuro

Farioli era approdato solo la scorsa estate all’Ajax dopo l’avventura al Nizza e ha sfiorato il titolo in Olanda, con il campionato perso al fotofinish nel duello con il PSV Eindhoven.

Il giovane tecnico italiano era in lacrime ieri al termine dell’ultima partita, con i ‘Lancieri’ che hanno dilapidato un vantaggio di dieci punti nelle ultime quattro giornate, consegnando di fatto la Eredivisie ai rivali del PSV. Per Farioli di era parlato anche Serie A nelle scorse settimane, con l’ormai ex allenatore dell’Ajax accostato soprattutto a Milan e Roma.

Difficilmente però Farioli sbarcherà sulle panchine delle due big italiane, mentre potrebbero essere più concrete le piste che portano in Bundesliga al Bayer Leverkusen per il post Xabi Alonso e al Tottenham in Premier League. In attesa di sviluppi sul futuro la certezza per il momento è la fine del matrimonio con l’Ajax, con il tecnico che l’anno scorso aveva firmato un contratto fino al 2027 con la formazione di Amsterdam.