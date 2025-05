Tecnico sconvolto, le sue lacrime a fine gara fanno il giro del mondo

L’allenatore in pianto alla fine della partita: l’immagine non passa certamente inosservata

Una vittoria che non è servita, anzi ha reso solo più amaro il risultato finale. Tanto che alla fine il tecnico si è presentato in conferenza stampa e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Quello dell’Ajax è stato un vero e proprio suicidio sportivo. Il club di Amsterdam ha infatti perso la Eredivisie per un solo punto ai danni del Psv Eindhoven, sciupando un vantaggio cospicuo nelle ultime giornate dopo aver trascorso in testa gran parte della stagione. A nulla è bastato il successo sul Twente da parte dei ‘lancieri’ visto che il club di Eindhoven ha superato in trasferta 3-1 lo Sparta Rotterdam.

Ajax, titolo perso: Farioli in lacrime

Al termine della gara in casa Ajax è scoppiato chiaramente lo sconforto. I giocatori si sono abbracciati e rincuorati e abbracci non sono mancati neppure nei confronti del tecnico Francesco Farioli.

L’allenatore italiano, in conferenza stampa, ha sorpreso tutti e si è lasciato andare in una grande commozione, non nascondendo le lacrime. “Le sensazioni e l’unione con questo gruppo di persone va oltre la linea della relazione professionale, per questo quello che è accaduto è qualcosa di inaspettato. Penso sia normale ricevere l’abbraccio di questi giocatori. Significa tanto per me”.

Ora il futuro del tecnico resta da scrivere. L’allenatore toscano ha un contratto fino al 2027 con il club olandese, ma il mercato degli allenatori è in grande fermento. Vi abbiamo raccontato come Farioli sia in lizza per la panchina del Bayer Leverkusen: dopo l’addio di Xabi Alonso, prossimo allenatore del Real Madrid, il club tedesco cerca un nuovo tecnico e tra i candidati c’è proprio Farioli. Esclusa invece la pista Fabregas, che ha deciso di restare al Como con cui punta l’Europa.