Dall’Inter alla Juve: spunta l’accordo per Tonali

Riparte il derby d’Italia di mercato, il giocatore del Newcastle nel mirino di entrambe: l’intesa che cambia tutto

Al momento, le prospettive di Inter e Juventus sono piuttosto lontane, con i nerazzurri che si giocano la vittoria dello scudetto e una finale di Champions, mentre per i bianconeri c’è “solo” in palio il quarto posto e la conferma nell’Europa che conta. Ma le due squadre sono accomunate dall’ambizione elevata per il futuro e per questo il derby d’Italia è sempre pronto a infiammarsi.

Le due società saranno a breve protagoniste sul mercato e sono già pronte a sfidarsi su vari fronti. L’Inter vuole mantenere il vantaggio su Luis Henrique e Castro, obiettivi sui quali Giuntoli all’improvviso sta tentando di mettere i bastoni tra le ruote ad Ausilio e Marotta. Ma ci sono anche diversi altri nomi in ballo.

Uno di questi è Sandro Tonali, uno di quei giocatori per i quali in Italia sarebbero in molti a voler fare follie. In Inghilterra, il portale ‘TBR Football’ rilancia le indicazioni sul duello tra milanesi e torinesi, per il centrocampista della Nazionale. In questo senso, arrivano anche altre novità piuttosto importanti.

Inter e Juventus su Tonali, ma il Newcastle chiude la porta: rinnovo in arrivo

Nonostante l’interessamento e il corteggiamento concreto di società di alto livello, il Newcastle non vuole lasciare andare Tonali. Anzi, spinge per un nuovo contratto.

I ‘Magpies’ vogliono blindare i propri giocatori di riferimento. Sempre secondo ‘TBR Football’, molto vicino il rinnovo di Bruno Guimaraes, mentre per quanto concerne Tonali manca ancora qualche dettaglio, ma la sensazione è che si possa giungere effettivamente a un accordo, dato che il calciatore si trova bene al St. James Park e non ha dato segnali di voler andare via a tutti i costi.