Conferme totali su Inzaghi-Al Hilal: emissario in Arabia, “firma dopo la Champions”

Secondo alcune indiscrezioni saudite il presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel sarebbe riuscito a convincere Inzaghi a volare a Riad per firmare dopo la finale di Champions League

L’Al-Hilal non molla Simone Inzaghi. In Arabia confermano l’esclusiva di Calciomercato.it, andando però molto oltre. Indiscrezioni saudite riportate da ‘Gazzetta.it’, infatti, danno praticamente per certo il trasloco del tecnico dell’Inter sulla panchina appena mollata da Jorge Jesus.

Secondo alcuni rumors, la famiglia di Inzaghi avrebbe già fissato un viaggio a Riad nei prossimi giorni. Altre indiscrezioni sempre di stampo saudite parlano di un emissario del tecnico dell’Inter protagonista di viaggio esplorativo in Arabia per conoscere tutte le condizioni del trasferimento.

Stando ad ulteriori indiscrezioni, riportate sempre da ‘Gazzetta.it’, il presidente dell’Al-Hilal, Fahad Bin Saad Bin Nafel sarebbe riuscito a convincere Inzaghi a volare a Riad il 1° giugno, ovvero il giorno successivo alla finale di Champions League di scena a Monaco di Baviera, per firmare il contratto da oltre 20 milioni di euro netti a stagione.