Calciomercato, Italiano fa sognare una big: via ad una condizione

Nuovo scontro da Bologna per conoscere il futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore dovrà prendere una decisione: ecco la verità a sorpresa

La vittoria della Coppa Italia ha attirato ancora tanto appeal intorno all’allenatore Italiano. L’ex tecnico della Fiorentina ha vinto la finale della competizione italiana dopo aver perso due finali di Conference League alla guida della squadra viola. Il suo futuro potrebbe essere in una big: ecco l’addio ad una condizione.

Un nuovo annuncio da Bologna per conoscere il futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano. In Serie A è arrivata la sconfitta contro la Fiorentina, ma i rossoblu possono festeggiare ancora il trionfo in Coppa Italia. Sarà già Europa League nella prossima stagione per continuare così a regalare nuovi colpi di scena. Spunta una nuova decisione per il tecnico del Bologna: conosciamo tutti i dettagli in ottica futura.

Calciomercato, svolta per Italiano: la verità da Bologna

Una stagione da applausi per la squadra emiliana che ha saputo ricostruire subito dopo gli addii di Calafiori e Zirkzee: ecco la decisione a sorpresa per un nuovo scontro con la dirigenza.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il futuro di Vincenzo Italiano può cambiare in maniera repentina. La sua ambizione è quella di continuare a sedersi sulla panchina del Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia. In caso di cessioni di top player in estate, lui potrebbe cambiare subito squadra per firmare con una big della Serie A. Il Milan è sulle sue tracce ormai da tempo, ma occhio anche alla sorpresa Napoli in caso di addio di Antonio Conte.

Tutto può accadere in casa Bologna, ma il ds Sartori dovrà prendere nuove decisioni in ottica futura. Una voglia incredibile di essere protagonista anche in Champions League: il presidente De Laurentiis potrebbe scommettere proprio su di lui per il post Antonio Conte. La panchina azzurra sarà molto ambita dopo l’entusiasmante cavalcata sotto la guida dell’allenatore leccese.

Discorso differente invece per il Milan che dovrà rivoluzionare l’assetto dirigenziale e la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Nei prossimi giorni arriverà la nomina ufficiale del nuovo ds: si capiranno tante cose in vista della prossima stagione. Una voglia immensa per continuare a scalare gerarchie imponendosi nel calcio internazionale come un allenatore di esperienza. Italiano potrebbe restare al Bologna, ma tutto può cambiare ad inizio giugno.