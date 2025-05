Milan-Bologna, dal campo al mercato: affare appena chiuso

Operazione virtualmente definita tra le due squadre appena sfidatesi in campionato e in finale di Coppa Italia. Ecco tutti i dettagli

Milan-Bologna, ci risiamo. Dal campo al calciomercato, dalle sfide di campionato a quella con in palio la Coppa Italia fino… A un affare già virtualmente chiuso.

Affare già virtualmente chiuso, ebbene sì. La scelta è stata fatta, con il nome che ha preso quota superando di gran lunga gli altri. Dal Bologna al Milan, un rinforzo di spessore anche per l’undici titolare. Del resto parliamo di un calciatore da più stagioni protagonista in Serie A. Gol e assist, nel complesso prestazioni di alto livello: è meritevole di convocazione fissa in Nazionale.

Un colpo in attacco per i rossoneri: perfetto per un eventuale ritorno al 4-2-3-1, ma anche per il 3-4-2-1 tirato fuori di recente da Sergio Conceicao. Partirebbe largo a destra per poi accentrarsi e calciare in porta, oppure per crossare sulla sponda opposta. Le qualità non gli mancano di certo e i numeri sono dalla sua parte: 63 reti e 29 assist in 244 partite disputate nel massimo campionato.

Orsolini ha stravinto: colpo Milan

Riccardo Orsolini al Milan, almeno virtualmente. L’esterno e il simbolo del Bologna di Vincenzo Italiano è il prescelto dei nostri utenti Telegram. A loro avevamo chiesto “chi – dei giocatori rossoblù più importanti, ndr – prendereste per rinforzare il Milan della prossima stagione?”. Il classe ’97 ex Juventus ha stravinto il sondaggio di Calciomercato.it.

Orsolini ha preso il 51% dei voti, pressoché il triplo dei suoi 3 compagni di squadra: Sam Beukema, Santiago Castro e Lewis Ferguson.

Il difensore olandese ha preso il 16% dei voti, l’attaccante argentino il 19 e il centrocampista scozzese – finito ultimo – il restante 14.