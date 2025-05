Calciomercato, fumata bianca in Serie A: arriva da Marsiglia

Una nuova mossa a sorpresa da Marsiglia per arrivare subito alla firma ufficiale. Arriva subito da Marsiglia: Juventus anticipata

Una svolta decisiva in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Sarà protagonista in Champions League per sognare in grande: ecco la nuova decisione in vista della prossima stagione. La firma arriverà entro inizio giugno, ormai ci siamo.

Una stagione importante per Roberto De Zerbi alla guida del Marsiglia. L’allenatore italiano ha messo in luce tanti gioielli che ora sono pronti a sbarcare anche in Serie A. Una nuova fumata bianca in arrivo per chiudere subito un nuovo affare dalla Francia. Saranno settimane decisive per arrivare subito alla firma ufficiale: ormai ci siamo per il nuovo colpo.

Calciomercato, chiusura in Serie A: lo manda De Zerbi

Destinazione importante in Italia per un calciatore del Marsiglia che vorrebbe subito iniziare alla grande una nuova avventura. Scopriamo gli ultimi dettagli, le cifre dell’affare dalla Francia.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Luis Henrique è pronto a vestire la maglia dell’Inter. Fumata bianca in arrivo in Serie A, ma tutto si deciderà soltanto al termine della stagione. L’attaccante brasiliano, classe 2001, non vede l’ora di sbarcare in Italia: c’è una distanza minima di 5 milioni di euro. Il Marsiglia ha sempre continuato a chiedere 30 milioni di euro, mentre il presidente Marotta si è fermato a quota 25. L’Inter è in pole visto che ha un accordo con il suo agente per un contratto di 5 anni: la Juventus ha provato ad inserirsi nella trattativa.

La società nerazzurra dovrebbe così chiudere subito l’affare per regalare il primo colpo di mercato a Simone Inzaghi. Dopo il pareggio contro la Lazio, è subentrato subito tanto malumore all’interno dello spogliatoio dell’Inter. A 90 minuti dalla fine del campionato il Napoli comanda guardando tutti dall’alto: la decisione arriverà entro inizio giugno.

Luis Henrique si è messo in mostra con la maglia del Marsiglia: De Zerbi l’ha impiegato con costanza realizzando anche diversi gol importanti. Spunta la nuova decisione in vista della prossima stagione: dirà subito addio al top club francese che si è qualificato alla prossima edizione della Champions League. L’attaccante brasiliano proverà a farsi strada in maglia nerazzurra giocando al fianco di Lautaro o Thuram. Le prossime settimane saranno decisive per arrivare alla firma sull’affare: dettagli importanti per chiudere subito la trattativa dalla Francia.