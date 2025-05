Serie A: svolta in panchina, Gasperini nuovo allenatore

Il futuro del tecnico piemontese è praticamente lontano da Bergamo. E per lui si apre la possibilità di una nuova esperienza nel nostro campionato

Gasperini si prepara a salutare l’Atalanta la prossima settimana. L’ultimo impegno della Dea in casa potrebbe rappresentare il congedo del tecnico piemontese dalla squadra orobica. Il tecnico ha un altro anno di contratto con la squadra lombarda, ma al momento la possibilità di continuare insieme non è assolutamente concreta. E ci sono degli aggiornamenti molto importanti sul futuro dell’allenatore.

Secondo le informazioni di SportMediaset, per Gasperini il futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Il tecnico è in pole position per la panchina del club e sono previste delle novità in davvero poco tempo. Per adesso l’obiettivo dell’allenatore piemontese è sicuramente quello di congedarsi nel migliore dei modi con l’Atalanta. Subito dopo si inizierà a ragionare con attenzione sul suo futuro e Gasperini potrebbe presto iniziare una nuova esperienza. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Nei prossimi giorni avremo un quadro sicuramente più chiaro per quanto riguarda il futuro di Gasperini. Il tecnico di Grugliasco in conferenza stampa potrebbe annunciare magari il suo addio ufficiale in casa Atalanta e soffermarsi sulla sua prossima squadra anche se, almeno per il momento, non si hanno certezze.

Stando alle indiscrezioni di SportMediaset, la Roma avrebbe deciso di puntare su Gasperini in panchina per il dopo Ranieri. Il tecnico è un nome che piace molto ai Friedkin e anche allo stesso Ranieri e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà. Anche i giallorossi ad oggi hanno altre priorità: chiudere nel migliore dei modi la stagione e magari andare in Champions League. E subito dopo si penserà al futuro.

Gasperini rappresenta il nome giusto per ripartire dopo l’ottimo cammino con Ranieri. La Roma ci pensa e presto potrebbe andare a sondare il terreno per capire la fattibilità di questa operazione.

