Scippo all’Inter e svolta in Serie A: hanno scelto Nico Paz

Sfida ai nerazzurri sul mercato per il talentuoso argentino del Como: la decisione è stata presa

Una delle grandi sorprese della stagione di Serie A. Nico Paz è certamente una delle rivelazioni del campionato italiano, la cui stagione è ormai prossima alla conclusione. L’argentino è stata una delle note più positive del Como e dell’intera annata, in quella che per lui è stata la sua vera prima stagione da protagonista.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il Real Madrid ha una prelazione e può riportarlo a casa, ma anche le grandi squadre di Serie A hanno messo gli occhi sul talento classe 2004. Su tutte l’Inter, che sta muovendosi in maniera importante sul mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri stanno per stringere per Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia, ma puntano anche ad un altro innesto in attacco. Tra i vari nomi monitorati c’è certamente anche Paz.

Certo convincere il Como, società ambiziosa che non ha necessità di cessioni, non sarà semplice. I lariani inoltre puntano in alto, con Fabregas che ha deciso di continuare con il progetto comasco per raggiungere l’Europa con il club lombardo.

Napoli e Inter, Nico Paz il nome giusto

Come detto però Nico Paz è corteggiato dai principali club di Serie A. E alla luce di questo abbiamo chiesto sul nostro canale Telegram quale calciatore, oltre a Jonathan David, potrebbe fare al caso di Inter e Napoli e migliorare in positivo la squadra.

E la scelta è ricaduta proprio sul talentuoso argentino. Paz ha ricevuto infatti addirittura il 56% delle votazioni. Un vero e proprio plebiscito dunque per il classe 2004, considerato l’uomo giusto che può fare al caso sia dei nerazzurri che dei partenopei.

Molto più indietro le altre opzioni. Koni De Winter è stato votato dal 22% dei partecipanti, mentre Sam Beukema dall’11%. Segno che comunque i due difensori centrali siano considerati elementi importanti che possono fare a caso delle due formazioni. Molto più indietro Dan Ndoye, votato dal 7% e Bonny del Parma, scelto dal 4% dei partecipanti al sondaggio.