PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 2-2: Bisseck croce e delizia, Pedro gela San Siro

Voti, top e flop del match del Meazza, valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A. Lo spagnolo, subentrato nella ripresa, riprende due volte la squadra di Inzaghi

Le pagelle di Inter-Lazio: Dumfries non basta, Isaksen sprecone

INTER

Sommer 7

Bisseck 6

Acerbi 6

Bastoni 5,5 (91′ Zalewski SV)

Dumfries 7

Barella 6

Calhanoglu 6,5 (91′ Zielinski SV)

Mkhitaryan 5,5 (91′ Arnautovic 5)

Dimarco 6 (68′ Carlos Augusto 5,5)

Taremi 4,5 (56′ Correa 5)

(56′ Correa 5) Thuram 5,5

All. Inzaghi 5,5

TOP Inter: Dumfries 7 – Ci mette come al solito lo zampino, facendo esplodere San Siro dopo il momentaneo pareggio di Pedro. Incornata da bomber consumato e Inter nuovamente davanti al Napoli, prima della doccia fredda firmata ancora dallo spagnolo. Sono 11 i centri in stagione, questo probabilmente è quello più amaro visto il finale.

FLOP Inter: Taremi 4,5 – Avulso dal gioco, a parte qualche bel ricamo a inizio partita. L’iraniano non riesce però a pungere in area avversarie e torna nell’oblio dopo le ultime uscite positive. Rimane ancora a secco e non sfrutta a dovere la chance concessagli dal primo minuto da Inzaghi.

LAZIO

Mandas 6

Marusic 6

Gila 6,5

Romagnoli 5,5

Tavares 6,5 (65′ Hysaj 6)

Guendouzi 6

Rovella 7

Isaksen 4,5 (53′ Pedro 8 )

(53′ ) Vecino 5,5

Dia 6,5

Castellanos 6

All. Baroni 6,5

TOP Lazio: Pedro 8 – Entra ‘Pedrito’ e trasforma la Lazio nel finale incandescente di partita. Si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul primo pareggio, mentre è glaciale dal dischetto allo scadere. Biancocelesti ancora in vita per l’Europa grazie all’ex Barcellona: fondamentale.

FLOP Lazio: Isaksen 4,5 – Tutto fumo ma niente arrosto. L’esterno danese ha la possibilità di far male all’Inter, ma si fa ipnotizzare da Sommer. Poca cattiveria e mordente nell’occasione capitale per la Lazio, come del resto tutta la sua partita. Sparisce a inizio ripresa e Baroni lo manda negli spogliatoi per Pedro.

Serie A, il tabellino di Inter-Lazio

INTER-LAZIO 2-2

46′ Bisseck; 73′ e 90′ Pedro (L); 80′ Dumfries

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (91′ Zalewski); Dumfries, Barella, Calhanoglu (91′ Zielinski), Mkhitaryan (91′ Arnautovic) , Dimarco (68′ Carlos Augusto); Taremi (55′ Correa), Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Darmian, Asllani. Allenatore: Inzaghi

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila (97′ Gigot), Romagnoli, Tavares (65′ Hysaj); Guendouzi, Rovella; Isaksen (53′ Pedro), Vecino, Dia; Castellanos. A disposizione: Provedel, Frulanetto, Provstgaard, Lazzari, Basic, Ibrahimovic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin. Allenatore: Baroni

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova (voto )

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L)

Espulsi: Inzaghi (I, dalla panchina), Baroni (L, dalla panchina)

Note: 1′ di recupero nel primo tempo , presenti 71.060 spettatori per il match del Meazza (senza la presenza dei tifosi ospiti come disposizione da Decreto ministeriale).