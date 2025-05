Inter-Lazio, tensione alle stelle sul rigore di Pedro: scontro Inzaghi-Baroni e doppio rosso

Succede di tutto nel finale del match di San Siro: schermaglie in panchina tra i due allenatori, che vengono entrambi espulsi dall’arbitro Chiffi

Succede di tutto nel finale di Inter-Lazio, con la doppia rimonta ad opera della Lazio grazie alla doppietta del subentrato Pedro.

Momenti infuocati dopo il rigore concesso quasi allo scadere agli ospiti da Chiffi, dopo la revisione dell’arbitro padovano al VAR. In un primo momento il direttore di gara non aveva assegnato il penalty in favore della Lazio, con gli animi che nel frattempo si scaldano a bordocampo.

Simone Inzaghi è una furia e non le manda a dire alla panchina biancoceleste, con Baroni dall’altra parte che risponde per le rime. Scontro verbale tra i due, con l’allenatore laziale che quasi va per avvicinarsi al collega prima di essere fermato da un suo collaboratore. Entrambi vengono espulsi da Chiffi, con Inzaghi che esce qualche secondo dopo Baroni dopo aver segnalato al suo staff gli ultimi cambi per il finale di partita.

Pedro dal dischetto è freddissimo, gelando San Siro e le speranze di rimonta dell’Inter nel duello scudetto con il Napoli. Nei sette minuti di recupero concessi da Chiffi è alta la tensione in casa nerazzurra, con Barella e Acerbi che battibeccano tra di loro dopo una ripartenza della Lazio. Delusione palpabile tra i giocatori nerazzurri, con il Meazza ammutolito per il mancato sorpasso sulla squadra di Conte, bloccata sullo 0-0 a Parma.