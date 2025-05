“Niente Milan per Allegri”: ha scelto la prossima squadra

Corsa per il ritorno in panchina per il tecnico, si va verso una nuova avventura in Serie A: non al Diavolo, ecco dove

Il campionato di Serie A, mai come quest’anno, si sta rivelando incerto ed avvincente. Antonio Conte e Simone Inzaghi, sulle panchine di Napoli e Inter, stanno dando vita a un duello scudetto appassionante e all’ultimo sangue. E ci sono tanti allenatori stufi di restare a guardare, ma che vogliono rimettersi in sella ed essere protagonisti della prossima stagione. Come Massimiliano Allegri, per il quale il ritorno si avvicina.

Il valzer delle panchine è pronto a partire e a riservare emozioni e colpi di scena, come uno dei principali motivi di interesse del prossimo calciomercato. Inevitabile che si parli molto della posizione e del futuro del livornese, in attesa da un anno, da quando ha lasciato, non senza strascichi polemici, la Juventus. Allenatore esperto e vincente, ha un profilo che potrebbe far comodo a molti, con il suo carisma, e infatti le voci su di lui si susseguono.

Da tempo, come scriviamo sulle pagine di Calciomercato.it, la situazione sembra volgere verso un suo ritorno nel campionato di Serie A, dopo che mesi fa si era parlato di possibili esperienze all’estero. E adesso, il cerchio inizia a stringersi in maniera definitiva.

“Allegri al Napoli per il dopo Conte”, conferma sugli azzurri in pole: ma c’è anche la Roma

Fa il punto sul futuro di Allegri il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini, spiegando come la pista Milan stia svanendo per il tecnico.

Paganini conferma le informazioni in possesso di Calciomercato.it, con Allegri vicino a raccogliere l’eredità di Conte al Napoli. “Il Napoli è in pole position nel caso in cui vada via Conte, altrimenti c’è la Roma“, ha affermato Paganini. “Le percentuali maggiori per il club giallorosso sono proprio legate ad Allegri”. Insomma, testa a testa tra azzurri e giallorossi, per assicurarsi l’allenatore sei volte campione d’Italia e ripartire con rinnovate ambizioni.