Milan, scelto il nuovo ds: arriva dall’Arabia

Il Milan continua a sognare in grande per dimenticare subito l’ultima stagione terribile. Spunta il nuovo ds dall’Arabia Saudita: ecco di chi si tratta

Tutto può cambiare nelle prossime ore con la scelta del nuovo direttore in casa rossonero. Spunta l’arrivo dall’Arabia Saudita del ds: l’intreccio decisivo per sognare in grande. Il Milan ha intenzione di rivoluzionare la rosa del futuro per tornare a lottare per lo Scudetto.

C’è aria di rivoluzione in casa Milan per l’annuncio del nuovo direttore sportivo. Spunta un nuovo intreccio dall’Arabia Saudita per un nuovo affare decisivo: una nuova mossa decisiva in vista della prossima stagione. Sergio Conceicao è pronto a dire addio alla squadra rossonera: il club milanese dovrà prendere nuove decisioni suggestive per dimenticare in fretta e furia l’ultima annata terribile. Soltanto il trionfo in Supercoppa italiana ha ridato un po’ di entusiasmo ai rossoneri, ma ora è arrivato il tempo di cambiare tutto.

Calciomercato Milan, l’arrivo del nuovo direttore sportivo: la verità

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a scegliere il nuovo direttore sportivo dall’Arabia Saudita. Attualmente è il capo del reclutamento senior per il club Al-Ahli Saudi FC, ma in passato ha lavorato già in Serie A con l’Atalanta. Spunta la mossa decisiva per Lee Congerton pronto a diventare il nuovo ds del Milan.

Protagonista per due anni con il club orobico, è volato in Arabia Saudita dopo che ha contribuito agli arrivi di Ederson e Hojlund. Il Milan cercherà così di nominare il nuovo direttore sportivo in tempi brevi: in pole c’era inizialmente Igli Tare, poi è comparso anche il nome di D’Amico. Una ricerca spasmodica per ambire a nuovi palcoscenici: ecco la decisione definitiva per arrivare così all’esperto direttore Congerton.

Può vantare un curriculum di tutto rispetto visto che ha collaborato con Chelsea, Amburgo, Sunderland, Celtic e Leicester City. Ora il Milan ha pensato a lui nelle ultime ore per rivoluzionare anche l’assetto dirigenziale. Il club rossonero dovrà nominare subito anche il nome del prossimo allenatore dopo l’addio imminente di Sergio Conceicao.

Ci saranno cessioni eccellenti in estate visto che non sarà protagonista in Europa: sacrifici utili per ambire a nuovi palcoscenici a partire dalla prossima stagione. Spunta l’intreccio decisivo dall’Arabia Saudita per l’arrivo del nuovo direttore sportivo: ormai ci siamo per l’affare a sorpresa.