Milan, Reijnders dice addio: la cessione finanzia il colpo dal Lione

Il Milan potrebbe seriamente perdere Reijnders in estate ed in tal senso la sua cessione può servire a finanziare il grande colpo che arriva direttamente dal Lione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il futuro dei rossoneri è ancora tutto da scrivere ed è fondamentale valutare per bene le mosse. Ancor di più quando il presente è così poco gradito ai tifosi ed alla dirigenza. Le aspettative di inizio anno erano ben altre da parte di tutti, dal momento che ci si aspettava di vincere qualche trofeo, lottare per lo Scudetto in campionato ed andare più avanti possibile in Champions League. Incredibilmente nessuno di questi obiettivi, se si esclude la Supercoppa italiana vinta, è stato centrato fino a questo momento.

Senza le entrate della UEFA Champions League, però, sarà fondamentale cedere qualche stella per finanziare il mercato in entrata. Per quanto dolorosa, questa è l’unica strada percorribile. Si sperava in qualche grosso movimento attorno ad uno tra Rafa Leao ed a Theo Hernandez, ma il primo concreto interessamento è arrivato per Reijnders, perno di questo Milan, da parte del Real Madrid. La sua cessione può servire a finanziare un colpo che arriva dal Lione, per un calciatore davvero molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, occhi in casa Lione per il prossimo rinforzo: le ultime

Interessanti gli incroci di mercato. Il Milan, a quanto pare, per il suo futuro guarda in casa Olympique Lione, squadra allenata dal passato dei rossoneri, vale a dire Paulo Fonseca, che da quando è arrivato ha decisamente fatto cambiare passo alla squadra. Stando a quanto riferito da Transferfeed, infatti, i rossoneri hanno messo nel mirino uno dei calciatori più forti tra i talenti emergenti del calcio francese. Stiamo parlando di Rayan Cherki, che ha annunciato che quella contro l’Angers è stata probabilmente la sua ultima partita con il Lione.

Classe 2003, Cherki ha un valore per il Lione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e va da sé che l’unica possibilità che ha il Milan di arrivare a queste cifre, ancor di più senza le entrate che la UEFA Champions League assicura, è rappresentata da almeno una cessione eccellente. A quanto pare, però, i rossoneri ci credono, anche forti del fatto che il calciatore pare abbia dato la sua priorità ad un trasferimento in Serie A. In 44 partite stagionali, il talento francese ha collezionato 12 gol e ben 20 assist, a conferma di quanta classe abbia nei suoi piedi fatati. E’, infatti, ambidestro.