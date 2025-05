Asse Milan-Real: Reijnders la chiave, c’è il via libera

I rapporti tra le due squadre sono ottimi da tempo e i ‘Blancos’ sono pronti a chiedere l’olandese mettendo sul piatto uno scambio interessante

I rapporti tra Milan e Real sono ottimi da tempo e nelle prossime settimane si potrebbero sedere ad un tavolo per valutare con attenzione la possibilità di un colpo. Secondo le informazioni di Radio Marca, i Blancos avrebbero individuato in Reijnders il giocatore giusto per sostituire Kroos. Xabi Alonso spinge per averlo in rosa e il club spagnolo potrebbe accontentarlo mettendo sul piatto uno scambio molto importante anche per i rossoneri.

Calciomercato Milan: operazione con il Real, i dettagli

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, il Real Madrid ha intenzione di andare a puntare su Reijnders per il prossimo calciomercato e un tentativo lo si potrebbe fare magari mettendo sul piatto una proposta importante con uno scambio di assoluto livello. Sappiamo come i rossoneri sono sulle tracce da tempo di Arda Guler e il turco potrebbe rappresentare la chiave per portare in Blancos il centrocampista olandese. Naturalmente parliamo di una ipotesi che dovrà essere approfondita con attenzione nelle prossime settimane.

Mercato Milan: scambio Reijnders-Guler?

