Reijnders al City: il Milan ha già in pugno il sostituto

La notizia trapelata nella giornata di ieri sta trovando sempre più conferme: Tijjani Reijnders è sempre più vicino al Manchester City.

Guardiola avrebbe fatto espressamente il suo nome, definendolo il profilo ideale sul quale andare a puntare per sostituire una leggenda del club come Kevin De Bruyne. Sarà una responsabilità non da poco, ma Reijnders ha già dimostrato in rossonero di avere le qualità per poter fare la differenza, seppur in silenzio.

A proposito di Milan: il Diavolo dal canto suo vorrebbe trattenere l’olandese, blindato poco meno di due mesi fa con un importante rinnovo di contratto, ma la sensazione è che il numero 14 sia destinato ad andare via, motivo per il quale dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero anche già bloccato il sostituto.

Reijnders via: il Milan blocca il sostituto

Il Milan deve rassegnarsi all’idea che nella prossima stagione Tijjani Reijnders non farà parte del gruppo squadra. Quando alla tua porta bussa un club come il Manchester City, con Pep Guardiola in prima linea a guidare la spedizione, rifiutare diventa complicato, se non addirittura impossibile.

Per questo motivo il club rossonero è consapevole che presto l’olandese libererà il suo armadietto di Milanello e prenderà il primo volo (privato) in direzione Manchester. L’assenza di un direttore sportivo complica questo discorso, anche perché senza una figura del genere il Milan non può programmare niente in vista della prossima stagione, né uscite né tantomeno entrate. Eppure per un’operazione del genere basta anche l’attuale gruppo di lavoro, che per facilitare il lavoro a chi arriverà avrebbe anche già bloccato colui il quale prenderà il posto di Reijnders in rosa.

Stando alle ultime notizie, infatti, con gli oltre 70 milioni di euro di cui parlano i colleghi del Corriere dello Sport, per sostituire l’olandese il Milan potrebbe avere un ritorno di fiamma per Dominik Szoboszlai, numero 8 del Liverpool che in passato fu ad un passo dal vestire la maglia rossonera, come svelato anche da Zvonimir Boban.

Milan, due le soluzioni per il post Reijnders

Oramai stiamo parlando come se Tijjani Reijnders sia già il passato del Milan, ma in effetti così è. Il Manchester City non sta aspettando altro che la fine della stagione per sedersi al tavolo delle trattative con le parti ed affondare il colpo.

Sostituire un calciatore come l’olandese non sarà semplice, ma il Diavolo avrebbe messo nel mirino due centrocampisti di qualità e caratura internazionale che potrebbero non farlo rimpiangere. Il primo, come anticipato, è Dominik Szoboszlai, ma è difficile pensare che l’ungherese lasci una realtà forte (e che giocherà la Champions League) come Liverpool per trasferirsi nel caos de Milan. Il secondo, ovvero quello più quotato, è Samuele Ricci, sul quale ci sarebbe però la concorrenza dello stesso Manchester City e di mezza Serie A.