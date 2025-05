Klopp alla Roma: i tifosi sognano dopo l’ultimo video

Il club giallorosso a caccia di un nuovo tecnico: il sogno dei tifosi è l’ex allenatore del Liverpool

La Roma pronta a salutare Claudio Ranieri. Per il tecnico, indipendentemente da quelli che saranno gli ultimi due impegni in campionato, saranno le ultime gare alla guida dei giallorossi.

La sfida contro il Milan, in particolare, avrà un sapore speciale visto che sarà l’ultima gara all’Olimpico per l’allenatore romano. Lo stesso Ranieri ha confermato come non sarà lui l’allenatore nella prossima stagione. Tanti sono stati i nomi fatti. Come Gasperini, di cui si parla da tempo, nonostante le smentite di Ranieri stesso.

Roma, Klopp l’erede di Ranieri: il video fa sognare i tifosi

Ora però spunta un possibile indizio che arriva proprio dalla proprietà giallorossa: tutto infatti nasce da un video pubblicato dal gruppo Friedkin.

Secondo tanti sostenitori giallorossi il prossimo tecnico sarà Jurgen Klopp: “colpa” anche di un video condiviso sui social dal Gruppo Friedkin. Un breve filmato che celebra la squadra e la città, ma in cui i tifosi leggono un rebus curioso, legato al nome del tecnico che tra pochi giorni sarà chiamato a sostituire Claudio Ranieri.

Il video esalta la Capitale e il legame con il club, ma la sequenza Colosseo (con la K in tedesco), Lupa (L), Olimpico (O), San Pietro (P), Pantheon (P) ha fatto volare il mondo giallorosso. I tifosi, già abituati a una comunicazione particolare da parte della proprietà americana, ipotizzano un rebus per l’annuncio del nuovo allenatore. Una scelta che sarebbe clamorosa, anche considerando che Klopp è diventato lo scorso gennaio Head of Global Soccer del gruppo Red Bull. Staremo a vedere dunque se i tifosi giallorossi avranno ragione e sarà proprio l’ex tecnico del Liverpool la nuova guida della squadra capitolina.