Calciomercato, Inzaghi cambia squadra: la nuova decisione

I fratelli Inzaghi sono diventati allenatori importanti in Italia. Dalla B alla A per vincere anche gli Scudetti: spunta la nuova decisione per il futuro, può cambiare squadra

Una stagione da applausi per i fratelli Inzaghi che si fanno i complimenti a vicienda. Appena possono staccare dal lavoro, si incontrano in famiglia per parlare soprattutto di calcio. Hanno una conoscenza smisurata del gioco andando nei dettagli di ogni aspetto: spunta la nuova decisione per il futuro di Pippo Inzaghi.

Una stagione da incorniciare per i fratelli Inzaghi che hanno un rapporto magnifico fuori dal terreno di gioco. I due si danno forza a vicenda cercando di rubare i segreti dell’altro. Pippo è stato protagonista con la promozione in Serie A alla guida del Pisa, mentre Simone cercherà di collezionare un double tra Scudetto e Champions League. I fratelli Inzaghi non vedono l’ora di trionfare ancora in Italia: spunta una nuova squadra per l’ex attaccante del Milan.

Calciomercato, la nuova squadra per Pippo Inzaghi

Un intreccio decisivo in Serie B per continuare a vincere campionati in cadetteria. Ormai si è specializzato in questo: ci ha provato a fare il salto in massima serie italiana, ma le sue esperienze non sono state particolarmente avvincenti. Pochi minuti fa è stato accostato ad una nuova big molto ambita in Italia.

Come svelato dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, per il Palermo saranno giorni di riflessione e rivoluzione: “Difficile la permanenza di Osti come ds, da escludere totalmente quella di Dionisi. Un nome che piace per la panchina è Gilardino, che però ha richieste in A. Occhio anche a Pippo Inzaghi, se non dovesse rimanere a Pisa”.

Dopo la promozione storica della squadra toscana in Serie A, Pippo Inzaghi dovrà prendere una nuova decisione in vista del futuro. Ora dipenderà dalla dirigenza del Pisa che dovrà comunicare le sue intenzioni all’ex attaccante del Milan. Ha provato a farsi strada anche in Serie A guidando anche i rossoneri dopo la trafila in Primavera: i risultati non sono stati dalla sua parte, ma in Serie B ha già vinto due campionati più uno di C con il Venezia.

Il Palermo dovrà rifondare subito ogni aspetto societario: verso l’addio Dionisi che è stato eliminato subito al primo turno dei playoff contro la Juve Stabia. Nelle prossime ore si conoscerà tutta la verità sul futuro di Pippo Inzaghi.