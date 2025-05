Serie A, Chiesa più Pellegrini: insieme con il nuovo allenatore

Un nuovo doppio colpo in Serie A. Chiesa non vede l’ora di tornare in Serie A, mentre Pellegrini ha voglia di lasciare la Roma per un nuovo progetto: ecco il nuovo allenatore

Saranno giorni intensi per programmare subito la prossima stagione. Chiesa è pronto a fare le valigie dicendo addio al Liverpool così come capitan Pellegrini: la sua storia d’amore con la Roma è arrivata ai titoli di coda. In estate potrebbe arrivare subito la sua cessione: potranno giocare insieme in Serie A.

Novità importanti in Serie A per una nuova coppia da urlo formata da Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa. Una svolta decisiva per continuare a sognare in grande: li ha scelti il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. L’ex Juve è stato accostato già alle big italiane, ma pochi minuti fa è arrivata la notizia importante per il prosieguo della sua carriera. Nonostante la vittoria della Premier da parte dei Reds, Chiesa non ha collezionato tanti minuti con il Liverpool: ora non vede l’ora di tornare a brillare in Serie A.

Calciomercato, doppio affare in Serie A: ecco il nuovo allenatore

Tutto può cambiare rapidamente sul fronte calciomercato. Nuovi risvolti decisivi per una destinazione molto ambita in Serie A: li ha scelti il nuovo tecnico.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano è pronto a sposare il progetto del Milan. La dirigenza rossonera ha messo al primo posto il profilo dell’allenatore del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia. Chiesa e Pellegrini sono pronti a rimettersi in pista proprio in maglia rossonera. Al Liverpool l’esterno offensivo italiano non ha avuto tanto spazio con Arne Slot: ora non vede l’ora di tornare in Serie A.

Saranno giorni intensi per puntare in alto. Lorenzo Pellegrini è volato in Finlandia per sottoporsi ad una nuova operazione: l’obiettivo è quello di tornare in forma nel minor tempo possibile. Per lui la stagione alla Roma è terminata anzitempo: ha vissuto mesi terribili, ma Claudio Ranieri l’ha spronato a più riprese.

Vincenzo Italiano è molto felice di continuare il suo progetto vincente al Bologna, ma il Milan continua a fargli la corte. Nel mirino c’è anche Maurizio Sarri che è pronto a rimettersi in gioco su una panchina prestigiosa in Serie A. A breve arriverà l’annuncio ufficiale con il nuovo direttore sportivo.