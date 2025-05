Niente riscatto: Fagioli in un’altra big italiana

Il centrocampista si è messo in mostra in questa stagione con prestazioni importanti e per lui si potrebbe aprire un futuro diverso da quello attuale

Fagioli ormai si è messo il periodo complicato alle spalle. Con la Fiorentina il centrocampista si è ripreso la scena ed ora il suo futuro è tutto da scrivere. Senza qualificazione in Europa salterebbe il riscatto obbligatorio e non è detto che il regista possa ritornare alla corte di Palladino. Come riferito da Schira, la Viola dovrebbe fare un tentativo per convincere la squadra bianconera a lasciarlo partire magari ad un prezzo minore. Ma non è da escludere che alla fine la spunti un’altra squadra.

Le prestazioni di Fagioli sono importanti e per questo motivo molte squadre stanno guardando al centrocampista per andare a rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo calciomercato. In particolare, una big italiana potrebbe decidere di andare a bussare alla porta della Juventus per capire la fattibilità dell’operazione. Non semplice considerato che la Fiorentina sembra avere un vantaggio importante. Ma ancora il futuro del giocatore è tutto da scrivere.

Calciomercato: Fagioli in una big, i dettagli

La Fiorentina nelle prossime settimane dovrebbe sondare il terreno per capire se si potrà chiudere l’operazione Fagioli anche senza Europa. Il centrocampista sarebbe contento di proseguire questa avventura, ma bisognerà convincere la Juventus e questo rende tutto molto più complicato. Naturalmente ci sono anche altre squadre che sono pronte ad approfittare di questa situazione in caso di rottura definitiva con la Viola.

E una di queste potrebbe essere il Napoli. Manna lo conosce molto bene per averlo avuto alla Juventus e il nome di Fagioli è stato accostato ai partenopei anche in passato senza, però, arrivare alla fumata bianca. Ora il discorso potrebbe essere approfondito nel prossimo calciomercato se non ci dovesse essere il riscatto della Fiorentina. Naturalmente la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto.

Fagioli ha la voglia di alzare ancora di più il livello e nel prossimo calciomercato la chiamata del Napoli gli potrebbe davvero consentire di sognare in grande. Per il momento la sua priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione con la Fiorentina e capire se ci potrà essere la fumata bianca nel riscatto. In caso contrario, Fagioli ragionerà su destinazioni differenti e i partenopei restano una ipotesi.