Milan, Sarri nuovo allenatore: primo rinforzo dalla Lazio

Il Milan sta programmando il futuro ed in tal senso il primo nome per la panchina è quello di Maurizio Sarri. Il primo rinforzo, in tal senso, può arrivare direttamente dalla sua ex squadra, vale a dire la Lazio. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il futuro del Milan è avvolto da tanti dubbi e da molte perplessità. Anche in maniera inevitabile, dal momento che mancano praticamente tutte le figure apicali in società. Dal direttore sportivo fino ad arrivare all’allenatore. Senza ovviamente dimenticare anche tutto quanto gravita attorno alla squadra, con tanti big come Rafa Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez che non sono certi di restare in rossonero anche il prossimo anno. Bisogna procedere per grado, partendo ovviamente dal direttore sportivo e dal tecnico.

Stando a quanto raccontato da Sportmediaset, allo stato attuale delle cose il grande favorito per la panchina della Lazio risponde al nome di Maurizio Sarri. Il toscano, infatti, ha superato tutti gli altri nelle preferenze del Milan, lasciandosi indietro anche profili come Roberto De Zerbi o Massimiliano Allegri. Ovviamente, però, la squadra ha bisogno di modifiche per rendersi compatibile con le esigenze di Maurizio Sarri e per questo motivo il primo innesto può arrivare direttamente dalla Lazio, la sua ex squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Sarri sulla panchina del Milan: occhi in casa Lazio per puntellare la rosa

Se è vero come è vero che questo è il tempo della pianificazione e della scelta del ds in casa Milan, è pur sempre vero che non si può trascurare il calciomercato. A quanto pare, in tal senso i rossoneri hanno messo gli occhi in casa Lazio. Secondo quanto raccontato dall’esperto di calciomercato Rudy Galetti, il Milan è seriamente interessato a Nicolò Rovella, fortissimo centrocampista che con la Lazio ha raggiunto la sua definitiva maturazione affermandosi come uno dei migliori in senso assoluto in mezzo al campo.

Si tratta di un obiettivo che i rossoneri si sono dati per dare nuove idee e soluzioni in mezzo al campo, dov eil solo Reijnders non può bastare a dare qualità ad una squadra così o dove solo Fofana deve correre per tutti. In tal senso, però, c’è un problema non di poco conto per questo affare. La Lazio, infatti, valuta tanto il proprio centrocampista e per questo è difficile immaginare, al momento, che il Milan possa chiudere in fretta.

Le cose, però, potrebbero cambiare nel caso in cui ci dovesse essere qualche cessione illustre per i rossoneri. Cosa, allo stato attuale delle cose, a dir poco molto probabile.