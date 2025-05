Conceicao e nuovo DS Milan: “Come non prenderlo”

Le dichiarazioni in diretta arrivano a margine della finale di Coppa Italia tra emiliani e lombardi

Intervenuto a Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, Stefano Bressi ha fatto il punto sul Milan.

Sono stati diversi i temi trattati con il giornalista di Pianeta Milan. Si è parlato anche dei rossoblu in chiave mercato: “Chi prenderei dal Bologna? Orsolini, è il più forte che hanno, è italiano e si parla di lui anche in ottica Milan. Può risolvere ogni partita con una singola giocata”

Inevitabilmente si parla di Sergio Conceicao e del suo futuro: “Non bisogna cambiare a tutti i costi. Faccio valutazioni anche su Conte ed è difficile secondo me che lo prendano in considerazione. Se non si trova un’alternativa di primissimo livello mi tengo volentieri Conceicao. Conosce già l’ambiente, nel girone di ritorno ha fatto 30 punti, potenzialmente possono essere 36, una buona media. Il gruppo ora lavora insieme”.

“C’è anche l’altro lato della medaglia però – prosegue Bressi -: questo gruppo come accoglierebbe la permanenza? Credo serva parlare con il gruppo e soprattutto con i senatori. Capire cosa vuole la squadra”.

Milan, dal nuovo Ds a Gerry Cardinale: il punto della situazione

Con Stefano Bressi si affronta poi il discorso relativo al nuovo Direttore sportivo, sul quale non ci sono ancora certezze. Alla fine però una figura che prenda il posto di Antonio D’Ottavio arriverà :

“Mi aspetto il ds, ma non mi aspetto grandi modifiche. Lo ha detto pubblicamente anche Furlani, che ha detto che la società fa il mercato, non il ds. Che manchi una figura è indiscutibile, ma discutere con la squadra se continuare o meno con Conceicao non dovrebbe farlo il nuovo ds, ma chi Conceicao lo ha vissuto. Alla fine credo arriverà , ma non cambieranno tanto le cose. Modesto? Non penso arriverà lui. Se dovesse arrivare lui, sarebbe come non prendere un nuovo ds”

Un’ultima battuta su Gerry Cardinale, grande assente della Finale: “Non credo sia così tanto assurda la sua decisione di non essere a Roma per la finale. I proprietari di Oaktree non si sono mai visti a vedere l’Inter. In questo momento è una scelta. Lui poi ha detto che non dirà nulla finché il Milan non vince, perché ai tifosi importa solo quello”