Inter: il Barcellona lo scarica, sarà l’erede di Mkhitaryan

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Nonostante la stagione deve ancora finire, in viale della Liberazione si sta lavorando in modo attento per andare ad individuare i profili giusti per andare a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Le priorità in questo momento sono rappresentate dal vice Dumfries e da un centrale per il Mondiale per Club. Una volta terminata la competizione internazionale, si inizierà a ragionare anche sugli altri ruoli e gli occhi potrebbero posarsi in casa Barcellona.

Uno dei giocatori che potrebbero dire addio è Mkhitaryan. L’armeno da tempo starebbe valutando la possibilità di un ritiro e l’Inter è pronto ad andare a prendere il sostituto nel prossimo calciomercato al Barcellona. I catalani, secondo le informazioni di fichajes.com, sono pronti a cedere il calciatore davanti ad una buona proposta per risanare le proprie casse e per i nerazzurri sarebbe l’occasione di andare a prendere un calciatore di livello.

Sostituire Mkhitaryan non è affatto un compito semplice. L’armeno, nonostante l’età, sta dando una mano molto importante ai nerazzurri e Inzaghi non si priverebbe mai di lui. Ma davanti ad una vittoria della Champions League, l’ex Roma potrebbe ragionare sulla possibilità di una suo ritiro per chiudere nel migliore dei modi la carriera.

E a quel punto non è da escludere che l’Inter possa andare con forza su un calciatore come Fermin Lopez. Il classe 2003 non sembra rientrare nei piani del Barcellona e l’ipotesi di una partenza nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione. Il giocatore rispecchia alla perfezione la linea decisa da Oaktree e le sue caratteristiche potrebbero consentire a Inzaghi di avere un giocatore duttile oltre che giovane e di talento.

Per il momento siamo nel campo di ipotesi. La priorità dell’Inter ad oggi è quella di chiudere nel migliore dei modi il campionato e magari vincere la Champions League. Subito dopo si penserà al calciomercato e il nome di Fermin Lopez è pronto ad essere valutato dal duo formato da Marotta e Ausilio.

Per adesso non c’è nessuna trattativa. L’Inter chiuderà la stagione e poi penserà al calciomercato e lo spagnolo potrebbe diventare una opzione a prescindere dall’armeno.