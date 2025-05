“Disastro incalcolabile, licenziatelo”: Juventus, si scatena la furia contro Giuntoli

Ancora critiche sul dt del club torinese, ripartono le accuse di operato fallimentare: voci all’unisono a favore della sua cacciata

Salvare il salvabile per poi pensare al futuro. In casa Juventus, tutto questo si traduce con la necessità di vincere le prossime due partite, con Udinese e Venezia, per essere sicuri di chiudere il campionato al quarto posto e quindi in Champions League. Ma la possibilità concreta di raggiungere il traguardo minimo prefissato non rasserena di certo l’ambiente.

Riflessioni importanti in corso all’interno del club, dove si ragiona non soltanto sulle prossime mosse di mercato ma anche su un cambio di equilibri nello staff dirigenziale. Come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli potrebbe avere meno poteri, con la ricerca di una figura ad affiancarlo (un ds come potrebbe essere Massara) e con Chiellini sullo sfondo in ascesa. Ma se Giuntoli è sotto esame dentro la Juventus, la tifoseria è anche più critica.

Al dt viene contestata la gestione deficitaria di tutta la stagione, in campo e fuori, con alcuni grossolani errori di valutazione. Come quello su Huijsen, per il quale il Real Madrid ha investito pesantemente, acquistandolo dal Bournemouth dove la Juve lo aveva lasciato andare probabilmente con troppa leggerezza. Il trasferimento dell’olandese ai ‘Blancos’ fa imbestialire in molti sui social e sono diversi i messaggi che invocano alla cacciata di Giuntoli:

La #juventus ha continuato ad esistere semplicemente perché errori di valutazione come quelli su #Huijsen non sono mai stati fatti. Ci sono state cessioni record e acquisti mirati che hanno portato risultati di rilievo, non fuffa social #giuntoliout dal 01.01.2024 #finoallafine — Nicola di Leo (@dileonic) May 17, 2025

Anche se è #Huijsen è cresciuto nelle giovanili della #Juventus, molto probabilmente per ambizione o altro, sarebbe finito ugualmente al Real Madrid, ma i dati oggettivi sono due: – Non avergli dato un minimo di fiducia – Danno incalcolabile a livello economico e di immagine — Emanuele (@emanuelelecito) May 17, 2025

La JChat (Belgiuochers, Adaners e Motta’s widows) andava in sollucchero x lo chef #Giuntoli Da #huijsen a Kelly in 5 mesi La JChat è piú anti #Juve di qualsiasi altra tifoseria — Marcello (@Marcello1358901) May 17, 2025

Alla fine Kelly per #Huijsen capolavoro assoluto di un gruppo dirigente che resterà nella storia.

Pensavo che Cobolli Blanc fossero il buco nero, invece… — Louis Winthoorpe (@Winthor52778560) May 17, 2025

Allora si dia una buonuscita come ha fatto con i calciatori in “esubero” e si tolga dalla vista.

Tanto milione più milione meno ne ha già bruciati tanti…#Giuntoli #Juventus — diego (@dima_tr) May 17, 2025

Il disastro tecnico ed economico fatto da #Giuntoli e #Motta è epocale. Negarlo è malafede. Ora bisogna sperare di azzeccare dirigenti ed allenatore per risalire pazientemente la china.

È questo l’anno in cui si dovrebbe fare un repulisti non quello scorso.#Juventus #Huijsen pic.twitter.com/uasOfPZZCA — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔™ (@giampdisan) May 17, 2025

Bocciatura senza appello, dunque, per il dirigente, chiamato a riscattare quanto prima scelte non proprio efficaci. Ci riuscirà? E’ un interrogativo la cui risposta dirà molto sul futuro della Juventus.