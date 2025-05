Serie A, nuova rivoluzione: biennale per Sarri

Maurizio Sarri è pronto a sognare in grande con una nuova rivoluzione per il futuro. Ecco l’offerta decisiva in Serie A, può arrivare subito

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’allenatore toscano Maurizio Sarri. Da mesi è ormai senza squadra in attesa del progetto giusto: spunta la nuova rivoluzione in Serie A con l’arrivo immediato dell’ex tecnico di Lazio, Napoli e Juventus. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la miglior scelta possibile in ottica futura.

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare in panchina dopo l’addio alla Lazio. Il suo profilo è molto ambito per le big della Serie A: ecco la nuova rivoluzione, subito un biennale per l’allenatore toscano. Da ormai tanti mesi è senza squadra visto che sta aspettando l’offerta giusta per iniziare la nuova stagione. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima destinazione: negli ultimi mesi è stato accostato a numerose big d’Italia e d’Europa.

Calciomercato, la nuova mossa vincente per Sarri: sbarca in Serie A

Novità interessanti per conoscere così il futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano non vede l’ora di iniziare subito con un progetto esaltante. Ecco tutte le novità in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per Maurizio Sarri è pronto già un biennale. Il Milan ha in mente la proposta giusta per sostituire Sergio Conceicao: sarà addio con l’allenatore portoghese che non è riuscito a conquistare la Coppa Italia. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: l’ex allenatore della Juventus non vede l’ora di ripartire con un progetto vincente.

Il Milan è pronto ad essere protagonista in vista della prossima stagione. C’è aria di rivoluzione a partire dalla dirigenza rossonera: Sarri resta in pole per iniziare subito un progetto avvincente. Difficilmente saranno protagoniste nelle coppe europee con l’obiettivo di riportare in alto la squadra milanese. Anche Vincenzo Italiano è sulla lista della proprietà in attesa di nominare così il prossimo direttore sportivo.

Una voglia immensa per puntare in alto per dimenticare in fretta e furia la stagione deludente: soltanto il trionfo in Supercoppa italiana ha placato gli animi. Tutto può cambiare in vista del futuro con la soluzione immediata chiamata Sarri. L’allenatore toscanno non vede l’ora di mettere in pratica la sua idea di calcio: in questi mesi ha continuato a studiare aggiornandosi e guardando tante sfide anche a livello europeo.