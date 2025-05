Serie A: esonero ad una giornata dalla fine, c’è Sarri

A una giornata dalla fine del campionato la dirigenza potrebbe prendere una decisione tanto inaspettata quanto clamorosa.

Stando alle ultime notizie, infatti, se le cose non dovessero andare per il verso giusto la prossima settimana, durante le prossima settimana potrebbe addirittura arrivare l’esonero dell’allenatore, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere il direttore sportivo in conferenza stampa. Vincere per rialzare la testa e dare un senso ad una finale di stagione che rischia di essere catastrofico, ma la sensazione è che neanche i tre punti potrebbero alla fine bastare, con la società che potrebbe presto avviare i contatti con Maurizio Sarri per offrirgli la panchina in vista della prossima stagione.

Esonero a una giornata dalla fine: annuncio del ds

Manca appena una giornata alla fine di questo campionato, ma il mercato degli allenatori continua a muoversi. Diversi tecnici importanti potrebbero trovare squadra, soprattutto in Serie A, dove già nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

L’ultima sconfitta non è stata assolutamente digerita dalla dirigenza, che in uno dei suoi rappresentati importanti, il direttore sportivo, ha esternato tutta la sua insoddisfazione in conferenza stampa confermando che verranno fatte riflessioni approfondite soprattutto sull’operato dell’allenatore.

Il tecnico ha a disposizione un’altra partita per cercare, non solo di mettere a tacere parte delle critiche che gli stanno venendo mosse contro, ma anche per meritarsi la conferma in vista della prossima stagione, che fino a qualche settimana fa era scontata.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, tra i destinatari del discorso fatto ai canali ufficiali del club dal direttore Pradè ci sarebbe proprio Raffaele Palladino, mai citato direttamente.

Il tecnico napoletano nell’arco di quattro giorni ha visto svanire i sogni di gloria stagionali vista l’eliminazione in Conference League per mano del Real Betis e la sconfitta di ieri a Venezia.

Con il 2-1 contro la formazione di Eusebio Di Franceso, la Viola è scivolata addirittura al nono posto in classifica.

Presto contatti con Maurizio Sarri

La posizione di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina è fortemente in bilico. Il direttore sportivo Pradè è stato chiaro ieri dopo la gara: senza un finale di stagione all’altezza delle aspettative la società sarà costretta a riflettere.

Tradotto: l’allenatore potrebbe anche essere esonerato per via dei deludenti risultati delle ultime settimane che hanno ridimensionato completamente gli obiettivi e le prospettive del club Viola.

La speranza è che ovviamente uno scenario del genere non si concretizzi, ma nel caso non ci fosse altra soluzione la Fiorentina potrebbe fare un tentativo per Maurizio Sarri, ad oggi l’allenatore più valido tra quelli liberi sul mercato. Allo stesso tempo, però, non è neanche da escludere un ritorno di Stefano Pioli, ai ferri corti con l’Al-Nassr, ma quanto successe nel 2018 (la morte di Astori) potrebbe frenarlo. Staremo a vedere, ma il tutto dipende solo ad una persona: Raffaele Palladino.