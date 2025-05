Nuovi investitori per la Juve: l’annuncio fa sognare i tifosi

Il nuovo azionista della Juventus fa sognare i tifosi: arriva un nuovo annuncio sul futuro del club bianconero

Sono settimane e mesi decisivi anche in casa Juventus. Sul campo va ancora conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, mentre dirigenza e proprietà sono già al lavoro per la Juve del futuro. Non solo per quanto riguarda la nuova rosa della prossima stagione.

Negli ultimi mesi, infatti, sono arrivati nuovi investitori per il club bianconero. Si tratta del colosso delle criptovalute ‘Tether’, che è già diventato il secondo azionista del club dietro alla proprietà di Exor. La società è infatti salita nel capitale della Juventus portandosi dall’8,2% ad oltre il 10,1%. Tether entrerà così anche nel Consiglio di Amministrazione della società bianconera ed ha già annunciato di essere “disponibile a partecipare a eventuali future ricapitalizzazioni per contribuire a rafforzare la solidità finanziaria della Juventus ed evitare la diluizione della propria posizione”.

Nelle ultime ore è tornato a parlare Paolo Ardoino, CEO del gigante delle cripto. Così a margine dell’evento “Chapeau Live” a Milano ai microfoni di ‘Radio Bianconera TV’: “Voglio provare a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori e vittorie, usando un modo di gestire più internazionale. Questo significa puntare su una crescita generale attraverso investimenti, con l’obiettivo di vincere e di essere più vicini ai tifosi, cosa che forse ora manca un po’. Significa anche guardare a un contesto più ampio, non solo locale”.

Tether-Juventus, nuovo annuncio del CEO Ardoino sulle quote del club

Ad Ardoino è stato anche chiesto se è in programma l’acquisto di altre azioni del club per aumentare le quote: “È troppo presto per dirlo. Prima vogliamo capire come lavora la dirigenza e poi prenderemo una decisione”.

Tether, insomma, ha intenzioni serie sulla Juventus e sembra orientata ad aumentare gli investimenti sul club bianconero. In ogni caso, la proprietà rimane salda in mano ad Exor ed alla holding della famiglia Agnelli-Elkann. Non è in programma alcun passaggio di proprietà, ma il colosso delle criptovalute vuole aumentare la sua partecipazione sul futuro della società. L’obiettivo è far tornare grande la Juve.