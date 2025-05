Mondiale per Club, ora è UFFICIALE: la Fifa ha scelto la nuova squadra

Arriva finalmente l’ufficialità per quanto riguarda la prima storica edizione della competizione: c’è l’annuncio

L’attesa era sicuramente tanta, ora è però arrivata l’ufficialità. Il Mondiale per Club è la grande novità del 2025 della Fifa e la prima edizione è pronta a riservare sorprese. L’organo diretto da Gianni Infantino ha infatti formalizzato l’annuncio.

Una però è arrivata ancor prima dell’inizio delle gare. L’esclusione del Leon infatti aveva destato grande scalpore. Il club messicano è stato escluso dalla Fifa per aver violato il regolamento. In particolare è stato contestato che Leon e Pachuca appartengano alla stessa proprietà. Entrambe le società avevano presentato ricorso, che è stato poi respinto. E davanti al tribunale si era presentata anche la società costaricana dell’Alajuelense. La protesta quindi è stata notevole, ma il posto della società centro-americana è rimasto sostanzialmente vacante. Ora però la Fifa ha reso noto chi sarà il sostituto. Una decisione che verrà affidata al campo di gioco.

Mondiale per Club: scelta la 32esima squadra

Perché a giocarsi il posto vacante saranno il Los Angeles FC e il Club America. La squadra statunitense e quella messicana si sfideranno il 31 maggio, proprio a Los Angeles per stabilire chi si unirà a Flamengo, Chelsea ed Esperance de Tunis nel girone D.

La formazione statunitense, che nella propria rosa può contare su due campioni del mondo come Olivier Giroud e Hugo Lloris oltre che dell’ex calciatore della Roma, Cengiz Under, sfiderà una delle formazioni più blasonate del Messico, dove milita l’ex centrocampista, tra le altre, di Barcellona e Villarreal, Jonathan Dos Santos.

Ma perché la Fifa ha optato proprio per queste due squadre? Perché i californiani sono stati i vicecampioni dell’edizione 2023 della Concacaf Champions League, sconfitti in finale proprio dal Leon. Mentre il Club America è la società più in alto dal punto di vista del ranking. Saranno dunque loro a giocarsi, in gara unica, la qualificazione per l’ultimo posto nella prima storica edizione della competizione.