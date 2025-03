Notizia bomba UFFICIALE: esclusione dal Mondiale per Club

Decisione clamorosa della FIFA: “Regole violate”. Ma il club non ci sta: “Ci rivolgeremo ai massimi tribunali sportivi”

Manca sempre meno al Mondiale per Club, edizione numero uno con otto gironi composti ognuno da quattro squadre. A rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus: i nerazzurri sono stati sorteggiati nel gruppo E, i bianconeri nel gruppo G.

Il primo avversario di Lautaro Martinez e compagni sarà il Monterrey, squadra in cui milita Sergio Ramos. Fino ad oggi il Messico poteva contare su altre due squadre al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio: oltre al sopracitato Monterreu, il Pachuca e il Club Leon.

Quest’ultima, però, è stata appena esclusa ufficialmente dalla FIFA per aver violato le regole sulla multiproprietà. In pratica Leon e Pachuca condividono la medesima proprietà, così la FIFA – dopo i dovuti controlli – è stata costretta a far fuori una delle due, con la scelta ricaduta su Leon.dove gioca James Rodriguez.

Comunicato UFFICIALE FIFA: Club Leon escluso dal Mondiale per Club

“A seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del CF Pachuca e del Club León, il presidente della Commissione disciplinare della FIFA ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione d’appello della FIFA, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del Codice disciplinare della FIFA.

Dopo aver valutato tutte le prove presenti nel fascicolo, il presidente della Commissione d’appello FIFA ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non soddisfano i criteri di proprietà multi-club definiti dall’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. In linea con l’articolo 10, paragrafo 4, del Regolamento della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, la FIFA ha stabilito che il Club León sarà eliminato dalla competizione, con il club da ammettere in sostituzione che sarà annunciato a tempo debito”.

Il Club Leon contrattacca: “Ci rivolgeremo ai massimi tribunali sportivi”

Il Club Leon ha negato con forza di aver violato le regole sulla multiproprietà, minacciando di ricorrere per vie legali.

“Negli ultimi mesi abbiamo presentato tutte le prove e i documenti che confermano che il club si gestisce in modo autonomo in tutti gli aspetti economici, amministrativi e sportivi. Se al Club Leon verrà impedito di partecipare al Mondiale per Club con gli stessi diritti con cui ha conquistato un posto in campo, ci rivolgeremo ai massimi tribunali sportivi“. Mostriamo sdegno e indignazione di fronte a questa decisione che minaccia lo spirito di una competizione leale. Siamo una società indipendente, autonoma e sovrana. Il club Leon ricorrerà a tutti gli sforzi per fare appello contro questa decisione e faremo di tutto per difendere lo spot ottenuto al Mondiale per Club 2025”.