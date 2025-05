Milan, Gimenez non convince: nuovo bomber dalla Premier

In casa Milan continua a non convincere in avanti Santiago Gimenez, che anche contro il Bologna ha faticato. Per questo i rossoneri hanno messo nel mirino un nuovo bomber che arriva direttamente dalla Premier League per puntellare la rosa.

La delusione tra i rossoneri è alle stelle, dal momento che ormai, sfumata anche la Coppa Italia, si ha la netta consapevolezza del fatto che ogni cosa che quest’anno poteva andare male è andata anche peggio. In Serie A, in Champions League ed infine anche nel torneo nazionale. Unica soddisfazione stagionale la Supercoppa italiana vinta e l’ottimo rendimento nei derby. Che hanno sempre fatto, praticamente, storia a sé, come si suole dire in questi casi. Tra le principali delusioni non si può non annoverare Santiago Gimenez.

Arrivato a gennaio per risolvere i problemi realizzativi di questo Milan, le cose sono andate in maniera diametralmente opposta. Ha faticato tantissimo, fino a diventare addirittura una alternativa a Luka Jovic ed a tratti anche a Tammy Abraham. In tal senso, in estate andranno fatte delle valutazioni approfondite tra i rossoneri, che non a caso si stanno muovendo, a quanto pare, sulle tracce di un attaccante di alto profilo che arriva direttamente dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il Milan guarda in Premier League per il nuovo attaccante

Senza la Champions League, e con molti meno fondi a disposizione di conseguenza, il club milanista dovrà valutare attentamente dove intervenire ed in che modo farlo. Stando a quanto raccontato da TeamTALK, attenzione ad una nuova pista. A quanto pare, infatti, il Milan ha seriamente messo gli occhi sul bomber del Crystal Palace, che vanta degli ottimi dati realizzativi in Premier League, Jean Philippe Mateta. Bomber dal fisico statuario, rappresenterebbe un profilo che può esaltarsi in un campionato come la Serie A, dove i calciatori fisici fanno sempre la differenza.

A quanto si legge, il Crystal Palace, al fine di fare cassa, sarebbe ben disposto rispetto alla cessione del suo centravanti. Ma, ovviamente, si tratta di una bottega cara. Come quasi tutti i club inglesi. Per Mateta, infatti, la valutazione è pari a 35 milioni di euro e sarebbe difficile per il progetto del Milan, praticamente la cifra spesa solo quattro mesi fa per Santiago Gimenez.

Prendere un profilo come il francese, però, sarebbe un segnale forte da dare a tutto il campionato ed a quanto pare il Milan sta seguendo con attenzione l’evolversi di questa situazione. In 43 partite stagionali, Mateta ha messo a segno 17 gol e fornito 4 assist.