Calciomercato, De Paul torna in Serie A: sponsor decisivo

Rodrigo De Paul non vede l’ora di tornare protagonista in Italia. Spunta l’annuncio con la firma con una big italiana: c’è lo sponsor a sorpresa

Saranno settimane intense in Serie A per allestire rose competitive delle big italiane. Pochi minuti fa è arrivata la decisione definitiva per il futuro del centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, che potrà voltare pagina al termine della stagione. Da anni protagonista con l’Atletico Madrid, spunta la nuova destinazione prestigiosa in Serie A.

Il futuro del centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, potrebbe essere nuovamente in Italia. Spunta l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici: può arrivare subito la firma con una big italiana. Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: ecco la soluzione alternativa. Già a gennaio è stato accostato a numerosi club della Serie A: spunta la nuova scelta in vista della prossima stagione.

Calciomercato, la decisione su De Paul: la mossa vincente

De Paul non vede l’ora di tornare a brillare nel campionato italiano. Pochi minuti fa è arrivata la nuova svolta per l’affare del centrocampista argentino: ecco il suo sponsor.

Come svelato dal portale fichajes, Rodrigo De Paul è pronto a tornare in Serie A. L’Inter l’ha messo già nel mirino per rinforzare il centrocampo nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi. Ecco la nuova decisione per essere nuovamente protagonista nel campionato italiano.

Secondo quanto riportato, la dirigenza nerazzurra ritiene il profilo dell’ex Udinese come un giocatore che si adatta perfettamente allo stile di gioco di Simone Inzaghi. Servono ricambi importanti in mediana visti i possibili addii di Frattesi ed Asllani: tutto può cambiare nelle prossime ore. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione definitiva con il suo trasferimento in Italia. Ad Udine ha vissuto anni di crescita importante per il prosieguo della sua carriera: poi è volato da Simeone passando da trequartista a centrocampista totale. Ora il suo futuro è pronto ad essere nuovamente in Serie A per firmare subito con l’Inter.

Lautaro Martinez e Zanetti potrebbero subito agevolare la trattativa fungendo da sponsor in vista del colpo a centrocampo. Inzaghi lo vorrebbe avere subito a disposizione per rinforzare la mediana nerazzurra: ormai ci siamo per il nuovo affare in Serie A. Ecco la mossa vincente in ottica futura: la decisione immediata per la prossima stagione.