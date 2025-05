Araujo in Serie A: svolta improvvisa, Lucumi la chiave

Il centrale uruguaiano sembra essere sempre più vicino a lasciare il Barcellona. E c’è una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione

Il Barcellona è pronto a rivoluzionare la rosa per la prossima stagione. I problemi sono evidenti dal punto di vista economico e, quindi, i rinforzi dovranno essere accompagnati da cessioni importanti. Uno dei calciatori destinati a lasciare il club blaugrana ed iniziare una avventura diversa è sicuramente Araujo. Nonostante il rinnovo e una clausola importante, il centrale sembra essere sempre più vicino ad iniziare una nuova avventura.

Ed ora ci sono delle novità importanti. Secondo le informazioni di fichajes.net, il Barcellona avrebbe individuato in Lucumì il rinforzo giusto per il prossimo calciomercato. Il colombiano si sta dimostrando davvero pronto al salto di qualità e vedremo cosa succederà in estate. Naturalmente l’eventuale suo arrivo aprirà la strada alla cessione di Araujo e un club di Serie A potrebbe decidere di affondare il colpo per portarlo in rosa. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato: Araujo arriva in Italia, le ultime

Araujo da tempo è nel mirino di diverse squadre. L’uruguaiano sta dimostrando di avere qualità importanti, ma al momento non è affatto una operazione semplice. L’eventuale arrivo di Lucumì potrebbe consentire di sbloccare un po’ la trattativa e quindi non ci resta che attendere la fine del campionato per capire come si potrà sbloccare il tutto.

Secondo le ultime informazioni, il Barcellona avrebbe individuato in Lucumì il giusto rinforzo in difesa e un eventuale suo arrivo potrebbe dare il via libera ad Araujo alla Juventus nel prossimo calciomercato. I bianconeri non hanno lasciato assolutamente la pista che porta al giocatore dei blaugrana e per questo motivo al termine del campionato si avrà un quadro più chiaro. Di certo al momento la priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Subito dopo si inizierà a pensare al calciomercato e Araujo rappresenta una possibilità per la Juventus a prescindere dall’arrivo di Lucumì al Barcellona. Di certo il colombiano potrebbe dare una mano importante a chiudere questa operazione.

Mercato: la Juve non molla Araujo

La Juventus non molla la pista Araujo per il prossimo calciomercato. Il difensore è un vecchio obiettivo e potrebbe tornare in prima fila anche in estate.

Operazione comunque non facile, ma l’arrivo di Lucumì è destinato a sbloccare questo affare e vedremo se alla fine la Juventus riuscirà a puntare su Araujo.