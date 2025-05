Juventus, Giuntoli trema: l’annuncio UFFICIALE su Massara

Frederic Massara oggi è più vicino alla Juventus: l’annuncio cambia tutto sul futuro di Cristiano Giuntoli

Dura meno di un anno l’avventura di Frederic Massara al Rennes e non si può dire che sia stata tra le più felici. La squadra doveva dare una sterzata alla scorsa stagione, terminata a metà classifica. E invece i rossoneri francesi si sono confermati con una posizione ben lontana dalle aspettative, quando manca una sola giornata al termine del campionato.

Lo Stade Rennais annuncia così la separazione dal suo ds Massara, ringraziandolo attraverso una nota ufficiale per il lavoro svolto. Una decisione, si sottolinea nel comunicato, presa in comune accordo. Una separazione che apre a nuove piste, nuove opportunità. L’ex calciatore ora può tornare in Serie A.

Juventus su Massara: l’addio al Rennes cambia tutto

Come abbiamo sottolineato nei giorni passati su Calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo nel mirino proprio l’ex dirigente del Milan. A questo punto, il futuro di Cristiano Giuntoli potrebbe essere in bilico. Non è detto che l’ex ds del Napoli vada via per forza: potrebbe anche cambiare ruolo all’interno del board dirigenziale bianconero.

Ad ogni modo, Massara è un nome caldissimo per la Juventus. Lui che è nato e cresciuto a Torino, sviluppatosi come calciatore proprio nel club granata, potrebbe finire negli acerrimi rivali. Il dirigente avrebbe il compito di riformare l’area scouting bianconera e in tal senso anche la candidatura di Michele Fratini diventa molto forte.

Chi è Frederic Massara

Nato a Torino nel novembre del 1968, mastica calcia sin da bambino. Frederic è cresciuto nel settore giovanile del Toro. Negli anni novanta gira tanto, passa anche al Palermo, poi Arezzo, Pescara con Allegri e infine squadre minori, fino a restare nel mondo del pallone ma in altre vesti.

Infatti, inizialmente ha cominciato come allenatore: ha ricoperto il ruolo di vice al Benevento, al Pescara e al Martina. Successivamente ha collaborato con Walter Sabatini al Palermo, poi alla Roma. Così, ha iniziato poi la scalata. Massara ha seguito Sabatini anche all’Inter, poi è ritornato alla Roma a seguito della rescissione tra i giallorossi e Monchi, fino all’approdo al Milan, culminato con lo Scudetto nel 2022. L’anno successivo, invece, la separazione dal club rossonero a causa delle divergenze che hanno portato all’addio anche Paolo Maldini. Nell’estate del 2024 è tornato in pista al Rennes, in Ligue 1. Dopo appena un anno, il richiamo dell’Italia e della Serie A sembra più forte che mai.