Juve: non solo de Cuyper, doppio affare con il Brugge

I bianconeri potrebbero presto intavolare una maxi operazione con i belgi. C’è un doppio interesse che stuzzica molto la Vecchia Signora

Sarà una Juventus completamente differente da quella che abbiamo visto in questa stagione. Il lavoro di Giuntoli è stato bocciato dalla società e lui è il primo sotto esame. In queste settimane si è ritornato a parlare di una rottura con il direttore tecnico, ma in realtà dovrebbe restare al suo posto magari affiancato da un’altra persona come, per esempio, Massara. Saranno decisioni da prendere al termine del campionato come quelle sull’allenatore.

Nelle prossime settimane si inizierà a ragionare anche su come muoversi in entrata. Uno dei nomi cerchiato in rosso da Giuntoli è quello di de Cuyper. Ma la Juventus con il Club Brugge potrebbe chiudere anche una seconda operazione di calciomercato. Stando alle informazioni di Konur, il giocatore interessa molto ai partenopei e a questo punto non è da escludere che ci possa essere comunque un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juventus: affondo con il Brugge, pronto la maxi operazione

De Cuyper è il nome in pole position per la Juventus in caso di rottura con Cambiaso. Ma non è da escludere che il club possa sondare il terreno per un altro giocatore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi ci vorrà del tempo. Ma il nome è sul taccuino di Giuntoli e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se sarà una operazione assolutamente fattibile.

Secondo le informazioni di Konur, la Juventus continua a seguire con attenzione il marocchino Talbi. Il classe 2005 è un esterno di destra punto di forza del Club Brugge. Le sue prestazioni con il club belga non sono assolutamente passate inosservate e i bianconeri potrebbe decidere di fare un tentativo nel prossimo calciomercato. Non sarà una operazione facile e per questo motivo bisognerà accelerare per la fumata bianca.

Juventus e Napoli sono sulle tracce di Talbi per il calciomercato estivo. I partenopei in questo momento sembrano avere altre priorità e per questo motivo c’è una sorta di corsia preferenziale per i bianconeri. Naturalmente vedremo se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca.

Mercato Juventus: Talbi resta nel mirino

Talbi non è un nome nuovo per il calciomercato. Il classe 2005 è da tempo nel mirino dei bianconeri e l’operazione si potrebbe concludere in estate visto anche l’interesse nei confronti di de Cuyper.

Una doppia operazione che consentirebbe alla Juventus di portare a casa due giocatori promettenti e soprattutto di alzare la rosa con calciatori di assoluto livello.