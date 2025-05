Inter: arriva il “nuovo Luis Alberto”, l’ha chiesto Inzaghi

La fortuna di Luis Alberto è stata quella di lavorare per anni con Simone Inzaghi. Una trasformazione da urlo per farlo diventare totale: ora ha intenzione di farlo con un altro talento in casa Inter

I nerazzurri continuano a sognare per raggiungere Scudetto e Champions League, ma la dirigenza nerazzurra continua a monitorare numerosi profili per puntellare la rosa del futuro a disposizione di Simone Inzaghi. Una nuova svolta decisiva per lavorare proprio come ha fatto con Luis Alberto: l’idea suggestiva in vista della sessione estiva di calciomercato.

Novità importanti in vista della prossima stagione in casa Inter. Ci sarà una nuova rivoluzione a centrocampo per i nerazzurri con l’addio di Davide Frattesi ed Asllani: Simone Inzaghi ha messo nel mirino anche Nicolussi Caviglia e Samuele Ricci. C’è un altro profilo interessante in cima alla lista dei desideri dell’allenatore nerazzurro. Saranno settimane decisive per pensare alle ultime sfide tra Serie A e la finale di Champions League. Simone Inzaghi ha già comunicato le prossime mosse di calciomercato in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per chiudere un nuovo affare da urlo, ecco tutti i dettagli per la futura operazione.

Inter, la mossa vincente di Inzaghi: come Luis Alberto

Una nuova svolta per l’affare decisivo in Serie A: spunta il dettaglio a sorpresa per la nuova trasformazione del talento che si è messo in luce nel campionato italiano. Scopriamo la mossa vincente di Simone Inzaghi.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Nico Paz resta l’obiettivo numero uno. L’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di trasformarlo proprio come ha fatto con Luis Alberto: da puro trequartista a mezzala moderna nel 3-5-2 prendendo il posto di Mkhitaryan. Saranno giorni intensi per prendere la miglior decisione possibile con l’arrivo del talentuoso giocatore argentino, classe 2004, che si è messo in luce con la maglia del Como.

Una nuova rivoluzione in casa Inter per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Nico Paz ha realizzato ben 6 gol in Serie A con 9 assist vincenti: il suo futuro è sempre in bilico. Il Como vorrebbe anche trattenerlo per affidarlo ancora a Cesc Fabregas, che non ha intenzione di andare via per centrare la zona Europa.

L’Inter vuole continuare a puntellare la rosa nerazzurra con innesti di caratura internazionale: Nico Paz dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Anche il Real Madrid ha intenzione di riportarlo a casa dopo l’addio di Carlo Ancelotti.