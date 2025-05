Conte verso la Juve, rivoluzione De Laurentiis. Blitz Mourinho a Napoli

Sul futuro degli azzurri, oltre c’è anche la variabile legata allo Special One reduce da una stagione non esaltante al Fenerbahce

Il Napoli si gioca tutto nelle ultime due giornate di campionato. Il pareggio col Genoa ha complicato le cose, ma il destino resta completamente nelle sue mani. Se la squadra di Conte vincerà con Parma e Cagliari allora sarà scudetto, senza dover pensare a cosa farà l’Inter che invece giocherà con Lazio e Como. Un solo punto separa le due squadre, con il fantasma dello spareggio che resta attuale e scenario concreto. Qualcosa che vorrebbero sicuramente scongiurare entrambe, soprattutto i nerazzurri che il 31 hanno un appuntamento abbastanza importante come la finale di Champions League.

Ma a Napoli, oltre allo scudetto, il tema principale è il futuro di Antonio Conte. Nel 2025, sostanzialmente dopo il mercato di gennaio con la cessione di Kvaratskhelia e il mancato arrivo del suo sostituto, il tecnico ha cominciato a mandare segnali decisi alla società e alla piazza. Le possibilità che alla fine decida di andare via nel caso non avrà le garanzie tecniche adeguate ci sono e preoccupano ovviamente i tifosi. Non a caso del mister salentino si parla parecchio in ottica Juventus, che continua ad avere lui in testa per tornare grande. E si fanno anche diversi nomi per raccogliere la sua eventuale eredità a Napoli, da Italiano a Gasperini. Ma non solo, perché anche sui big dei partenopei in queste ultime settimane si sono accesi un bel po’ di riflettori in chiave mercato.

Mourinho punta il mirino nel Napoli: Meret e Anguissa

Ad esempio c’è da risolvere sempre la situazione di Alex Meret, portiere cresciuto tantissimo negli ultimi anni e protagonista anche dello scudetto con Spalletti. Il suo rinnovo resta un tema importante, il contratto è in scadenza e le parti più volte hanno manifestato l’intenzione di proseguire insieme. Ma fino ad ora nessun accordo, con la trattativa che di certo non procede a passi rapidi. Per cui è inevitabile che spuntino voci di mercato, come quelle dalla Turchia che lo vogliono nel mirino del Fenerbahce.

I turchi allenati da Mourinho vorrebbero puntare su Meret per avere un uomo di esperienza e qualità in rosa, fare un ulteriore salto in avanti dopo una stagione un po’ deludente tra campionato ed Europa League. Qualche sondaggio ci sarebbe già stato, il club di Istanbul segue con molto interesse gli sviluppi della trattativa per il rinnovo del portiere del Napoli. Ma il profilo piace.

E si aggiunge a quello di Zambo Anguissa, centrocampista camerunense protagonista di un’altra grande stagione. Quando è mancato Conte ne ha risentito parecchio, con gli azzurri ha un contratto fino al 2027 grazie all’opzione scattata, ma la sensazione è che vada comunque ancora definito per bene a tavolino quello che è il suo presente e soprattutto futuro a Napoli. E Mourinho anche in questo caso avrebbe annusato una possibile occasione.