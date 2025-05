Conceicao non resta: ecco il favorito per la panchina del Milan

Tremenda delusione per il Milan nella finale di Coppa Italia a Roma: il Bologna fa la storia, avventura ai titoli di coda per l’allenatore portoghese sulla panchina del ‘Diavolo’

È arrivata al capolinea l’avventura di Sergio Conceicao al Milan. Il Milan manca il successo in Coppa Italia, certificando una stagione disastrosa per i colori rossoneri.

Il portoghese è destinato all’addio, con la dirigenza del ‘Diavolo’ pronta a ripartire con un nuovo allenatore in estate. Dopo il ko dell’Olimpico contro il Bologna ci sono pochi dubbi sull’allontanamento di Conceicao, che solo grazie alla vittoria finale in coppa poteva sperare nella riconferma da parte del club di Via Aldo Rossi.

É durata così solo pochi mesi l’avventura di Conceicao alla guida del Milan, che era subentrato a fine 2024 al connazionale Fonseca. L’ex Porto paga anche i deludenti risultati in campionato e il mancato piazzamento tra le prime quattro, oltre alla prematura uscita di scena ai playoff di Champions League contro il non irresistibile Feyenoord.

Panchina Milan, Conceicao al capolinea dopo la disfatta in Coppa Italia. C’è Allegri in pole per le agenzie di scommesse

Dopo il successo in Supercoppa in Arabia Saudita, il portoghese non è riuscito a bissare il successo in bacheca con la Coppa Italia. Per la separazione mancherebbe solo l’ufficialità, che arriverà al termine del campionato dove il Milan si gioca le residue chance di conquistare un piazzamento in Europa.

Per la panchina rossonera – stando alle quote ‘Snai’ – c’è un favorito: Massimiliano Allegri, quotato a 3 dall’agenzia di scommesse. Per l’allenatore toscano, ancora ai box dopo il traumatico addio alla Juventus, si tratterebbe di un ritorno a Milanello dopo la parentesi dal 2010 al 2014 che ha portato uno scudetto nella bacheca del ‘Diavolo’.

A tallonare da vicino Allegri troviamo Sarri a 3.50, poi Conte (in caso d’addio al Napoli) a 7.50 e De Zerbi a 9. Più staccati chiudono la lista dei candidati Gasperini (16), il giustiziere di ieri sera Italiano (16) e Palladino (33). Conceicao ai titoli di coda: il Milan è pronto a un nuovo ribaltone in panchina.